Баскетболистки Премьер-лиги провели самый длинный матч за семь лет

В российской женской Премьер-лиге, турнир которой проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), сыгран самый продолжительный матч за последние семь лет.

Во встрече между курской "Инвентой" и столичной командой МБА победитель определился только во втором овертайме - 81:80. Получается, что соперницы сыграли 50 минут чистого времени. В составе хозяек, руководимых олимпийской чемпионкой Барселоны-1992 Элен Шакировой (Бунатьянц), отличились Елизавета Шабанова (24 очка) и Ольга Фролкина (19). В рядах МБА лучшим бомбардиром стала Анна Лешковцева (22). Из других матчей отметим разгромную гостевую победу курского "Динамо" над "Спартаком" из Ногинска - 114:41.

Лидирует в первенстве Премьер-лиги действующий чемпион УГМК (Екатеринбург) - 14 побед - 0 поражений. Далее идут курское "Динамо" (13-1) и оренбургская "Надежда" (10-3).