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04.02.2019 19:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В бизнесе только дети

Как студенту открыть свое дело
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Планируете открыть салон красоты или кофейню? А может, мечтаете о собственном бренде одежды? Сделать верные шаги и не прогореть начинающим предпринимателям помогут авторы нового проекта "Бизнес уикенд".

Его для московских старшеклассников и студентов запустили осенью минувшего года. Попасть на бесплатные тренинги несложно: нужно зарегистрироваться на сайте molpred.moscow. И посетить одно занятие. Если условия выполнены, личный кабинет разблокируется, а вместе с ним "выйдут в свет" онлайн-курсы. А здесь начинающих бизнесменов ждут обучающие фильмы и задания.

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Как рассказал "РГ" руководитель АНО "Развитие человеческого капитала" Максим Киселев, к проекту уже присоединились более 12 тыс. человек. "Из числа тех, кто пройдет тренинги, обучение на портале и напишет мотивационные письма, мы отберем тысячу участников", - пояснил он. Дальше, к своей мечте, пойдут только сто лучших участников. Им город и окажет поддержку. Ребята смогут пользоваться бесплатным коворкингом, советоваться с бизнесменами и вузовскими профессорами.

Участники проекта уже предлагают свои первые идеи. В основном в сфере IT-технологий и продаж. Многие из них сыроваты, признаются организаторы. Конкретика чаще звучит из уст студентов. Например, Александр Литвинчев из Российского технологического университета мечтает о собственной компании не первый год и даже успел набить первые шишки. Говорит, начал с распродажи собственного "барахла" в интернете и выручил около 40 тыс. рублей. А первокурсник Алексей Захаров первые деньги заработал в 12 лет. Сейчас профессионально занимается фотографией, а еще готовит к запуску собственный бренд одежды.

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