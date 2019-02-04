Число жертв пожара в центре Москвы выросло до двух

Количество погибших в крупном пожаре в центре Москвы выросло до двух.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах города.

Пожару присвоен второй уровень сложности. Это связано с тем, что огонь довольно быстро распространяется по деревянным перекрытиям между этажами. Сообщается, что часть из них начала обрушаться.

К этому моменту спасателям удалось вывести из огня более 40 жильцов, среди которых есть семьи с детьми. Во время спасательной операции использовались дымозащитные капюшоны "Феникс".