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04.02.2019 09:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Куда поедут отдыхать москвичи этим летом

Текст: Ангелина Зеленькова

Москвичи уже задумываются, где проведут летний отпуск. Некоторые определились и заранее бронируют авиабилеты, но эксперты отмечают, что по сравнению с прошлым годом количество ранних продаж снизилось на 14%. И связно это, в первую очередь, с ростом цен на авиабилеты.

Фото: iStock
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В общей сложности средний чек на авиабилеты "туда-обратно" из Москвы по внутренним маршрутам вырос с 7431 до 8511 рублей, то есть на 14%, а по международным направлениям - с 19113 до 24432 рублей или на 27%.

Традиционно большая часть москвичей (59%) бронируют загодя билеты на дорогостоящие международные рейсы, цены на которые к сезону еще больше растут. Остальные 41% москвичей определились с поездками внутри страны. В числе самых популярных летних направлений - Симферополь, Сочи и Анапа. Также москвичи забронировали перелет на Бали, в Тиват, Салоники, Бангкок, Барселону и Тбилиси.

Месяцами позже ситуация вряд ли изменится, говорит гендиректор интернет-сервиса для путешественников Biletix Игорь Константинов. Процент отказников от броней традиционно мал и чаще всего не превышает 1,5%.

"Большинство туристов готовы экономить в путешествии и пересмотреть свои привычки: самым частым ответом на вопрос, как подорожание трэвел-услуг и продуктов скажется на туристических планах, туристы отмечают намерение бронировать авиабилеты и гостиницы заранее", - говорит он. В числе главных плюсов раннего бронирования - возможность выбрать тот отель, который нравится или в котором уже были, пока места в нем не успели раскупить.

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