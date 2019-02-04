В Мценске женщина пострадала из-за упавшего с крыши прокуратуры льда

В Орловской области возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 УК РФ), сообщили в региональном управлении СК РФ.

Утром 4 февраля ледяная глыба с крыши межрайонной прокуратуры в Мценске упала на голову проходившей внизу 48-летней женщины. Ее доставили в больницу и госпитализировали.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц на предмет своевременности очистки снега с крыши здания, - рассказала представитель СК РФ Юлия Дорофеева.