Москва переходит на лучшие современные технологии лечения рака

Сегодня, когда в мире отмечается День борьбы с раком, мэр Москвы Сергей Собянин вместе с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой посетили городскую онкологическую больницу N 62. На заседании "круглого стола" по вопросам развития онкологической службы столицы, прошедшего там, глава города заявил, что российская столица намерена перейти на новые федеральные стандарты химиотерапии, существенно продлевающие жизнь и улучшающие ее качество, уже к концу этого года, хотя регионам было дано на их внедрение три года. Кроме того, уже в этом году Москва станет первым регионом России, который обеспечит лучшими лекарственными препаратами 100% пациентов по самым распространенным видам онкологии - раку молочной железы, предстательной железы, меланоме, раку почки, прямой кишки и раку легкого. На эти заболевания приходится порядка 80% всех онкологических диагнозов в Москве.

Собянин отметил, что за последние годы в Москве раковый диагноз перестал быть приговором. Все больше пациентов, у которых после курса лечения не только наступает полноценная жизнь, но и полностью излеченных. За последние восемь лет коэффициент смертности от новообразований снизился почти на 10%, пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями возросла почти на 30% - с 51 % в 2011 году до 65,4% в 2018-м. При этом доля пациентов с выявленными заболеваниями на ранних стадиях (I и II) выросла на 11%, что имеет огромное значение. В 46 взрослых поликлиниках работают онкокураторы. Они проводят консультации, направляют пациентов к нужным врачам, отслеживают сроки проведения назначенных исследований. "За последние годы в Москве создана система выявления ранней диагностики, что чрезвычайно важно при онкологии. Создана и эффективная система маршрутизации пациентов и преемственности в оказании помощи на этапах диагностики, лечения и последующей реабилитации пациентов", - отметил мэр и добавил, что и этих мер было бы не достаточно без мотивации врачей. Именно поэтому в прошлом году в Москве была введена система грантовой поддержки для врачей, осуществляющих раннюю диагностику. За каждый выявленный случай рака на I и II стадиях лечебные учреждения получают гранты - от 30 до 115 тысяч рублей. Причем все средства идут на материальное поощрение медицинского персонала. По итогам первого полугодия 2018 года общая сумма выплат составила около 40 миллионов рублей. "Подобная мера дает мощный стимул для выявления онкологии", - подчеркнул Собянин.

Кроме этого, в Москве в пять раз увеличились затраты на льготное обеспечение. Таким образом, вдвое выросло количество людей, получающих дополнительное лекарственное обеспечение. Улучшилось и само качество препаратов. "Мы постоянно работаем над снижением закупочной стоимости лекарств. Не так давно заключили две офсетных сделки, по которым большая часть онкологических препаратов будет производиться в Москве, в том числе значительная часть импортных препараторов, которые раньше у нас не производилась", - рассказал Собянин. В результате стоимость препаратов удалось снизить в среднем в 1,5-2 раза. Причем объемы затрат на лекарственную терапию онкологических больных увеличены в два раза.

"Борьба с онкологическими заболеваниями и в дальнейшем будет одним из главных направлений в развитии московского здравоохранения, - добавил глава города. - Это объясняется тем, что меняется структура населения столицы. У нас уже в этом году москвичей старше 80 лет в городе около 600 тысяч, а еще в 2010-м их было всего около 100 тысяч. Ожидается, что через два-три года число восьмидесятилетних горожан приблизится к миллиону. А это другие вызовы и другая доля онкозаболеваний, поэтому перестроить структуру очень важно". Тем более, что в ближайшие годы столица ставит перед собой цель до 80 лет довести среднюю продолжительность жизни москвичей, которая сейчас составляет 77 лет.