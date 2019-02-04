Для иностранных туристов, приезжающих в Москву, обещают ввести электронные визы. Если в прошлом году столицу посетило свыше 23,5 млн туристов, то с упрощением въезда их число может вырасти до 33 млн в год! Инициативу поддерживает федеральное и столичное правительство, остается лишь уладить вопросы безопасности и регистрации в аэропортах.

"Для американцев, к примеру, получить российскую визу - это событие, - рассказывает "РГ" Алексей Цыганов, помощник председателя Комитета Совета Федерации по международным делам и разработчик проекта электронных виз. - Они, как и европейцы, привыкли оформлять только загранпаспорт, а виза за границу им не требуется. К тому же виза в Россию стоит дорого. Например, американцу придется потратить примерно 300 долларов. В эту сумму входит консульский сбор, а также услуги по оформлению и пересылке документов. В итоге из 88 млн туристов, которые отправляются путешествовать из США, до Москвы добираются только 230 тысяч. Между тем каждый американский турист тратит на отпуск в среднем 2,6 тысячи долларов, а мы их упускаем".

Эксперт отметил, что именно электронная виза, которая оформляется бесплатно в считаные минуты в онлайн-режиме, самая жизнеспособная идея развития туризма в России. С нею интуристу не нужно ни приглашений, ни подтверждающих документов от гостиниц. "Мы подготовили соответствующий проект еще в 2016 году. В результате сейчас российскую электронную визу могут получить интуристы, собирающиеся на Дальний Восток. Механизм оказался успешным: по данным администрации Приморья, в 2017 году регион посетили более 4 млн российских и иностранных граждан - на треть больше, чем в 2016 году. С 1 июля 2019 года по электронной визе можно будет попасть и в Калининград", - рассказал Алексей Цыганов. Он рассчитывает, что к 2021 году интуристы смогут получить возможность въезжать таким образом на всю территорию России.

Нет никаких препятствий для введения электронных виз для въезда в Москву уже сейчас. Инфраструктуру для мгновенной проверки интуристов и специальные пункты пропусков "протестили" во время чемпионата мира по футболу. Многочисленные болельщики из разных уголков мира смогли очень просто и быстро стать гостями Москвы благодаря паспорту болельщика FAN ID. По подсчетам столичных властей, во время ЧМ-2018 турпоток из дальнего зарубежья вырос более чем на 50% по сравнению с 2017 годом, на 15% возросли прибытия из ближнего зарубежья. Болельщики принесли бюджету города дополнительные доходы в 14,8 млрд рублей.

По мнению экспертов, упрощенный визовый режим позволит увеличить число туристов в Москве примерно на 40%

Упрощение визового режима приведет к росту турпотока в среднем на 40%, рассказал "РГ" партнер-эксперт международной компании BCG Константин Полунин. Кроме этого, станет возможно нарастить транзитный потенциал столицы. "Основу пассажиропотока из Азии в Европу составляют транзитные рейсы, на них приходится - 65% трафика, или 30,8 млн человек в год, для сравнения прямые рейсы составляют только 16,6 млн человек, или 35% трафика", - добавляет партнер BCG Николай Яковлев.

То есть 17,1 млн пассажиров, которые отправляются по направлению Токио - Лондон с пересадкой в Москве, при упрощенном визовом режиме могли бы стать гостями столицы. Также могли бы полюбоваться столицей еще 9,8 млн, которые летят по направлению Токио - Париж - Лондон.