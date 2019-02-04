Один человек погиб при пожаре в центре Москвы

Жертвой пожара в здании на Никитском бульваре в центре Москвы стал один человек. Тело было обнаружено в квартире на шестом этаже. Еще три человека пострадали, один из них - в тяжелом состоянии. Сообщение о возгорании по адресу Никитский бульвар, 12 поступило в МЧС в 0:55. Пожар начался в квартире на пятом этаже.

"Это жилой дом 1912 года постройки, объект культурного наследия. В доме - более 100 жилых квартир", - рассказали в МЧС. Там отметили, что из здания эвакуированы 17 человек, в том числе двое детей.

Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. "Шесть человек были спасены с помощью капюшонов "Феникс", - говорится в сообщении спасателей.