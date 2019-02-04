Пациентам выделят специальный канал связи со страховщиками ОМС

Теперь пациентам будет проще связаться со страховщиками. Для этого в больницах и поликлиниках появятся "специальные" каналы связи с ними - специальные терминалы или телефоны.

Об этом рассказал "РГ" вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. И уточнил, что подобные каналы связи уже работают в тестовом режиме в ряде российских регионов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В поликлиниках установлено 1055 терминалов и телефонов для связи со страховщиками.

"Нажатием одной кнопки на таком телефоне вы связываетесь со страховым представителем и можете задать интересующий вас вопрос или составить жалобу", - поясняет Кузнецов. И в этом году будет установлено еще три тысячи аппаратов для оперативной связи со страховой компанией. Таким образом, ими будет оснащена почти треть первичных медучреждений в стране. В 2020 году - примерно половина, а к 2024 году - 73 процента.

Страховая компания, напомним, выдавшая россиянину полис обязательного медицинского страхования (ОМС) должна быть адвокатом для пациента: консультировать его по всем вопросам, которые возникают у человека при обращении к врачам. А также - защищать его интересы.