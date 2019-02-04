Семь человек погибли при пожаре в элитном доме в Москве

Жертвами крупного пожара в элитном доме в центре Москвы стали шестеро взрослых и один ребенок. По неофициальной версии, к трагедии могло привести замыкание в проводке. Огонь почти мгновенно распространился по двум этажам и не оставил некоторым семьям ни единого шанса на жизнь.

Дом N12 на Никитском бульваре считается элитным по нескольким причинам. Во-первых, он находится в самом центре столицы, буквально в паре километров от Красной площади. Во-вторых, семиэтажный дом в благородных пастельных тонах просто очень красивый. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Мосгорнаследия, построен он был в 1915 году для служащих городской конторы Госбанка. Он хотя и многоквартирный, но спроектирован архитектором Богданом Нилусом в лучших традициях купеческих особняков. Как вновь выявленный объект культурного наследия, дом имеет охранный статус. С верхних этажей его открывается вид на храм Христа Спасителя, Новый Арбат и вообще практически на все лучшие достопримечательности центра. Соответственно, и цены на квартиры тут рассчитаны на обеспеченную публику.

Многие жильцы дома проводили перепланировку. Это помогало увеличить стоимость жилья - стоимость четырехкомнатной квартиры доходила до 93 миллионов

Как удалось выяснить "РГ", одна из собственниц, Светлана Трофимова, буквально за несколько часов до пожара выставила на продажу свою двушку в 84 "квадрата" за 37 миллионов рублей. А одна из четырехкомнатных квартир, которая еще продается, оценена хозяином без малого в 94 миллиона! Из-за этих цен дом и называли "звездным". Живет там, например, дочь выдающегося российского музыканта Юрия Башмета, Ксения. Она работает концертмейстером в консерватории на Большой Никитской - буквально в квартале от дома. Ее соседка - заслуженная артистка Ингеборга Дапкунайте. Правда, ее квартира расположена в соседнем крыле. Во время пожара и Ксения Башмет, и Ингеборга Дапкунайте были дома с детьми.

Представители Дапкунайте сообщили "РГ", что артистка не пострадала. Здоров и ее сын - они вместе вышли на улицу. Ксения Башмет не вышла на связь с нами, но, по данным информагентств, она также смогла вовремя выбежать. Ей действительно повезло - квартира, где живет Ксения, попала в эпицентр пожара. Пожар тушили более 3 часов, многих соседей звезд спасали с помощью капюшонов "Феникс" - они набрасываются на голову и защищают от угарного газа. Спасли в общей сложности 42 жильцов, в том числе восьмерых детей. Но, к сожалению, многие жильцы крепко спали в момент возгорания. Судя по всему, они и погибли в огне.

Только в середине дня в понедельник следственная группа смогла попасть в обгоревшие квартиры. Спасатели специально для них установили в подъезде генераторы и освещение, чтобы можно было нормально осмотреть место происшествия. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Официально следствие на момент подписания номера пока не озвучило версий ЧП. О проводке, которая могла заискрить, говорят лишь сами жильцы на месте происшествия.

Безусловно, следователи изучат не только электрическое хозяйство старинного дома. Еще во время тушения спасатели обратили внимание, что планировка здания - нестандартная. Именно это во многом и осложняло операцию. Одна из квартир (по некоторым данным, 44-я) занимала почти весь этаж. Может, в доме проводились несанкционированные перепланировки? Как удалось выяснить "РГ", в 2016 году Мосжилинспекции удалось привлечь к ответственности руководителей "Арт-кафе Капучино", которое находилось в этом доме. Рестораторы провели несанкционированную перепланировку - сделали на фасаде воздуховоды. Судились с инспекцией в Арбитраже, но в итоге проиграли. Как сообщили "РГ" в Мосжилинспекции, за последние годы от жильцов этого дома поступали десятки обращений по согласованию перепланировок, часть из них была удовлетворена. А вот жалоб на снос несущих стен, опасные изменения конструкции не поступало.

Официально

Обстоятельства гибели семерых жителей дома на Никитском бульваре выяснит группа криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. Такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин.