С этого месяца у москвичей появился еще один способ заплатить за "коммуналку", не выходя из дома. Единый платежный документ теперь будет приходить им с нанесенным QR-кодом, который считает любой смартфон. На оплату услуг уйдет меньше минуты.

Платить за квартиру дистанционно смогут москвичи, у которых плата за "коммуналку" рассчитывается через центры "Мои документы", сообщил вчера официальный портал столичной мэрии. Им больше не придется ходить к терминалам или в банки. Можно просто скачать приложение любого банка и через него отсканировать QR-код.

Преимущество в том, что пользователю не придется заполнять все свои данные, указанные в квитанции. Они уже зашифрованы в коде. Программа сама подготовит платеж, задача горожанина - лишь внимательно сверить все данные и нажать "ОК". Большинство москвичей смогут оценить преимущество дистанционной оплаты уже через неделю. Обычно "платежки" единого образца раскидывают по почтовым ящикам до 15-го числа. Еще раньше квитанция придет тем, кто зарегистрирован на gosuslugi.ru, им расчетный лист пришлют в личный кабинет в электронном виде. Оттуда можно сразу перейти к оплате. Обычно в единые квитанции включаются счета за большинство услуг, но не за все. По этому документу можно оплатить холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, ремонт и содержание жилья. За антенну и радио могут присылать отдельные счета. В некоторых управляющих компаниях Москвы на черно-белые QR-коды перешли еще несколько лет назад. Так, пользователи "ВК Комфорт" (обслуживает ряд домов на юго-западе, северо-востоке и в Новой Москве) получают квитанции, где указан и номер лицевого счета, и QR-метка. Аналогичный способ применяет и один из ведущих городских провайдеров т МГТС. При желании абонент может получать как "бумажный" счет, так и квитанцию на e-mail.