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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взял под козырек

Суд заставил хозяев квартиры ответить за упавший с балкона снег
Текст: Владислав Куликов
Ярославский областной суд заставил семью из Ярославля ответить за снег, упавший с козырька ее балкона.
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Как часто бывает, жертвой снежной глыбы стал автомобиль, припаркованный во дворе. История типичная. Необычно в ней лишь то, что расплачиваться за непогоду и бесхозяйственность пришлось собственнику жилья, а не управляющей компании.

Как рассказывают в Ярославском областном суде, в феврале прошлого года Денис П. (будущий истец) сел в свой автомобиль, припаркованный возле дома, в этот момент почувствовал удар по машине. Выскочив, мужчина увидел большое количество снега на машине. Бесследно для автомобиля такой удар не прошел. Поэтому автовладелец вызвал ГАИ.

Сотрудник полиции зафиксировал факт повреждения автомобиля в результате падения снега и льда. Затем Денис П. обратился к независимому эксперту, который составил заключение о стоимости восстановительного ремонта автомобиля.

Комиссия предупреждала собственников квартиры, что они должны сами очищать зимой от снега козырек своего балкона

Дальше на очереди был суд. Автовладелец предъявил иск к управляющей компании и собственникам квартиры на девятом этаже, с козырька балкона которой упал снег, о возмещении ущерба.

В таких делах управляющие компании первые в списках обвиняемых. Однако на этот раз выяснилось, что претензий к управдомам быть не может. Снег упал с того уголка частной собственности, за который управляющая компания не отвечает.

"Судом первой инстанции в ходе рассмотрения дела установлено, что падение снега на автомобиль истца произошло в результате его схода с козырька балкона квартиры, - рассказывают в Ярославском областном суде. - При этом проектом дома козырьки над балконами 9-го этажа не предусмотрены. Переустройство балкона, его остекление, устройство крыши произведено собственниками квартиры самовольно".

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: Как за полминуты очистить автомобиль от снега

Иными словами, налицо самовольная перепланировка в чистом виде. Правда, в суде не уточняют, узаконил ли ее потом хозяин. Но в любом случае его предупреждали, что он должен самостоятельно чистить козырек.

"Кроме того, балкон и козырек над балконом квартиры в перечень общего имущества не входят, очистка такого козырька от снега и наледи является обязанностью лица, которому он принадлежит, - подчеркивают в суде. - Комиссией выдавалось предписание собственникам квартиры на очистку козырька балкона в зимний период от снега и наледи и установку ограждения. Таким образом, вред автомобилю истца причинен в результате ненадлежащего исполнения собственниками жилого помещения обязанности по очистке козырька балкона".

Поскольку у квартиры несколько собственников, там живет семья, то платить пришлось всем в складчину.

"Ленинским районным судом г. Ярославля с собственников квартиры в пользу истца взыскан материальный ущерб в размере 131 864,94 рубля в равных долях, расходы по составлению заключения в размере 16 500 рублей, по оформлению доверенности на представителя в размере 1300 рублей, расходы на оплату услуг представителя 12 000 рублей", - рассказывают в суде. Один из ответчиков подал апелляционную жалобу. Но Судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда, рассмотрев материалы дела, изучив доводы жалобы ответчика, оставила решение суда без изменения.

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