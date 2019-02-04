В аварии под Владимиром погибли три человека

Три человека погибли, пятеро ранены в столкновении микроавтобуса и грузовика во Владимирской области, сообщили в УМВД по региону.

Авария произошла в 1.20 на 244 километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Судогорском районе. Ехавший в сторону Москвы КамАЗ с полуприцепом столкнулся с ограждением, разделяющим встречные полосы движения, и остановился. Сзади в него врезался двигавшийся в том же направлении микроавтобус Mercedes с 14 пассажирами, ехавший в столицу из Чебоксар. Три пассажира микроавтобуса погибли на месте, его водитель и еще пятеро пассажиров с различными травмами доставлены в больницу.

- По предварительной информации, водитель Mercedes не выбрал безопасную дистанцию для движения, - рассказали полицейские.

Движение на участке трассы, где произошло столкновение, затруднено. На месте ДТП работают инспекторы ДПС - они направляют транспорт в объезд и выясняют подробности аварии.