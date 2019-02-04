В центре Москвы загорелся старинный дом: есть пострадавшие

Старинное здание 1912 года постройки загорелось в центре Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, горит дом №12 на Никитском бульваре.

По данным открытых источников, дом был построен по проекту архитектора Богдана Нилуса. В нем работают рестораны, также там есть жилые квартиры из разряда элитных. Именно в одной из квартир на пятом этаже и произошел пожар.

Площадь возгорания к этому моменту достигла 200 квадратных метров. Спасатели немедленно приступили к тушению. С помощью спецтехники из горящего дома были спасены шесть человек, двоих передали бригаде "скорой помощи". На месте ЧП развернут оперативный штаб.