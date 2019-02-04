В Подмосковье могут появиться центры временной регистрации для бездомных

Точно сосчитать всех бездомных не может ни один регион - из-за любви к неконтролируемой миграции эта категория граждан плохо поддается учету. В Подмосковье, по подсчетам волонтеров, без крыши над головой и каких-либо документов живут примерно 30-40 тысяч человек. Они не имеют паспортов и нигде не зарегистрированы, а это значит, что им закрыт доступ ко многим услугам. Без паспорта не получится оформить пенсию, получить медицинский полис, чтобы обратиться к врачу, устроиться на работу. По словам Уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой, среди бездомных много трудовых мигрантов, которых обманул работодатель, забрав все документы. Эти люди не могут даже купить билет и уехать домой - везде нужен паспорт.
А чтобы подать заявление на его оформление, человек должен быть где-то зарегистрирован. "И ведь что интересно - иностранцам закон разрешает регистрироваться по адресу работодателей, а россиянам - нет. Как итог - бездомные оказываются лишены многих социальных прав", - считает зампред совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, глава правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров. А ведь средний возраст большинства этих людей составляет 46-50 лет - то есть они еще активны и способны приносить пользу обществу.
В Дмитрове и Клину есть профильные центры, которые работают с бездомными - кормят и отмывают, помогают восстановить документы, подыскивают посильную работу. Но они оба одномоментно могут принять не более 50 человек - это капля в море, учитывая, что только на оформление нового паспорта требуется несколько недель, а то и месяцев.
Семенова считает, что ситуацию могло бы поправить создание в области центров, где людям без определенного места жительства оформляли бы временную регистрацию. "Необходимо совершенствовать систему регистрационного учета граждан на законодательном уровне. Мы могли бы использовать опыт регионов, в которых уже созданы подобные центры", - рассказала она "РГ".