В Подмосковье могут появиться центры временной регистрации для бездомных

В ближайшее время в Мособлдуме будет создана рабочая группа по решению проблем бездомных. Она станет работать над законодательными инициативами, способными облегчить положение лиц без определенного места жительства.

Точно сосчитать всех бездомных не может ни один регион - из-за любви к неконтролируемой миграции эта категория граждан плохо поддается учету. В Подмосковье, по подсчетам волонтеров, без крыши над головой и каких-либо документов живут примерно 30-40 тысяч человек. Они не имеют паспортов и нигде не зарегистрированы, а это значит, что им закрыт доступ ко многим услугам. Без паспорта не получится оформить пенсию, получить медицинский полис, чтобы обратиться к врачу, устроиться на работу. По словам Уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой, среди бездомных много трудовых мигрантов, которых обманул работодатель, забрав все документы. Эти люди не могут даже купить билет и уехать домой - везде нужен паспорт.

А чтобы подать заявление на его оформление, человек должен быть где-то зарегистрирован. "И ведь что интересно - иностранцам закон разрешает регистрироваться по адресу работодателей, а россиянам - нет. Как итог - бездомные оказываются лишены многих социальных прав", - считает зампред совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, глава правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров. А ведь средний возраст большинства этих людей составляет 46-50 лет - то есть они еще активны и способны приносить пользу обществу.

В Дмитрове и Клину есть профильные центры, которые работают с бездомными - кормят и отмывают, помогают восстановить документы, подыскивают посильную работу. Но они оба одномоментно могут принять не более 50 человек - это капля в море, учитывая, что только на оформление нового паспорта требуется несколько недель, а то и месяцев.

Семенова считает, что ситуацию могло бы поправить создание в области центров, где людям без определенного места жительства оформляли бы временную регистрацию. "Необходимо совершенствовать систему регистрационного учета граждан на законодательном уровне. Мы могли бы использовать опыт регионов, в которых уже созданы подобные центры", - рассказала она "РГ".