В Воронеже закрылась на карантин первая в 2019 году школа

Воронежская школа № 25 прекратила занятия из-за эпидемии гриппа. Карантин объявлен до 10 февраля включительно, сообщили в администрации города.

Поводом для прекращения занятий стало отсутствие на уроках более 20 процентов учеников. В 26 других школах города приостановлены занятия в отдельных классах.

- Учебные программы будут скорректированы за счет резервных часов, отведенных на повторение пройденного материала. Пропущенные занятия компенсируют дополнительными образовательными модулями, индивидуальными занятиями и консультациями, - рассказали в мэрии.

Счастливых школяров проинструктировали о мерах безопасности на время неожиданных каникул. Им напомнили о правилах дорожного движения, поведения в общественных местах и дома, способах профилактики гриппа и ОРВИ, опасности выхода на лед и других мерах безопасности.

По данным Роспотребнадзора, ситуация с простудными заболеваниями в Воронежской области пока ниже эпидемических порогов, но наблюдается сезонный рост числа заболевших гриппом и ОРВИ. В последню неделю января за медицинской помощью в регионе обратились 9037 человек. Более половины заболевших - дети до 14 лет.