Буровую установку доставили к реке Бурея для расширения протоки

Военные продолжают расчистку завала, появившегося после схода оползня в районе реки Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. На протоке, которую удалось пробить в теле природной плотины мощным взрывом, выполнено уже семь новых подрывов. А для создания более глубоких отверстий к месту ЧП доставили буровую установку на базе автомобиля повышенной проходимости КаМАЗ.

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, установку доставили вертолетом армейской авиации. К реке также привезли фронтальный погрузчик.

Отмечается, что спецоперацию приходится вести в сложных климатических условиях при температуре -30 градусов, высокой влажности и сильном порывистом ветре.

Напомним, оползень на Бурее стал одним из крупнейших в стране за последние несколько лет. После схода массы грунта на реке появилась перемычка, которая с наступлением весеннего половодья могла вызвать наводнение. По всей территории Хабаровского края, а также в Бурейском районе Амурской области ввели режим ЧС.

С 22 января для ликвидации плотины военные стали проводить подрывы. Работы по расчистке завалов должны завершиться к 18 февраля.