Два человека погибли в пожаре в частном доме во Владивостоке

Двух людей без признаков жизни вынесли специалисты газодымозащитной службы из объятого пламенем частного жилого дома во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре в доме, расположенном на улице Карпинского, поступило на пульт пожарной охраны 4 февраля в пять утра по местному времени. Когда прибыли первые пожарные подразделения и приступили к тушению, здание было полностью объято пламенем.

В 6:54 пожар был локализован, в 7:40 - ликвидировано открытое горение.

На тушении были задействованы 40 человек личного состава и семь единиц техники.