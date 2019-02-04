По данным соцопроса "Восприятие онлайн-обучения в РФ" более половины студентов получают знания на онлайн-курсах. Цифровые технологии становятся незаменимыми помощниками в обучении. Вузы, в том числе и участники проекта "5-100", активно экспериментируют, предлагая разные варианты использования виртуальной реальности (VR). Например, в Дальневосточном федеральном университете открыли виртуальную химическую лабораторию. Опыты в VR-формате суперпопулярны у студентов: упражняйся, сколько хочешь, экспериментируй даже с серной кислотой.

- Не нужно закупать реактивы, безопасно, - говорит проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов.

Надев специальный VR-шлем и перчатки с датчиками, "лаборант" оказывается перед рабочим столом. На полках - колбы с реактивами. На стене - таблица Менделеева. Специальными щипцами можно захватить пробирку, налить в нее необходимые жидкости и увидеть, как состав меняет цвет. Если взорвется - не беда: есть кнопка "убрать", и перед вами снова чистый стол. Зато получен опыт, который в реальности был бы невозможен.

В Томском госуниверситете виртуальная реальность помогает усвоить уроки безопасности жизнедеятельности. Вуз запустил "библиотеку" обучающих модулей на основе 3D: около ста интерактивных моделей для отработки действий в критических ситуациях. Например, при пожаре. Предусмотрены кнопки сигнализации, огнетушители, ведра с песком, пожарные гидранты и рукава. А в Сеченовском университете запустили виртуальную клинику: от помощи больному на дому до транспортировки в больницу. Здесь и макет реанимобиля, и палата интенсивной терапии, и даже родильный зал. А "пациенты" клиники - роботы.