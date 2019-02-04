На Камчатке трехлетняя девочка упала в канализационный колодец

В городе Вилючинск Камчатского края прокуроры начали проверку после падения трехлетней девочки в канализационный колодец на улице Мира.

Инцидент произошел, когда малышка гуляла со своей мамой. Люк оказался не прикрыт крышкой, зато достаточно присыпан снегом, чтобы провал оказался незаметен.

Девочка, упав в колодец с холодной водой, сильно испугалась и ушиблась. Но, к счастью, осталась жива.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, должностные лица, отвечающие за данный участок коммунального хозяйства, дана оценка деятельности организации по исполнению уполномоченными лицами своих служебных обязанностей", - сообщила старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Лариса Шунина.

