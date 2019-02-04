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04.02.2019 18:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Свое бремя не тянет

От каких полномочий регионы не хотят отказываться
Текст: Ольга Бухарова
Дорожная карта из 57 пунктов по устранению дисбаланса обязательств регионов, которую подготовило минэкономразвития, должна избавить регионы от избыточных полномочий. Однако "список 57" может, наоборот, добавить их, считают эксперты "Российской газеты".
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

"К примеру, один из пунктов содержит необходимость урегулирования порядка отдыха детей в оздоровительных лагерях. Не исключаю, что минпросвещения, наоборот, создаст еще больше каких-то обязательств, которые регионы должны будут выполнять, когда отправляют детей в эти лагеря за счет бюджетных средств. И таких примеров в списке минэкономразвития предостаточно", - рассказал "РГ" завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.

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Пока, продолжает он, не очень понятно, готовы ли сами регионы с этими полномочиями расстаться. Потому что традиционно в той дискуссии, которая ведется со стороны губернаторов, часто говорят: дайте нам наоборот больше полномочий, освободив нас от этого самого федерального диктата со стороны разного рода контрольно-надзорных органов, которые не дают региону развиваться. Так, глава Приморья Олег Кожемяко недавно в интервью "РГ" заявил: "Нужно больше полномочий передавать регионам, ничего страшного в этом нет. Не хватает денег в региональном кошельке? Внимательно все изучить, в этом случае можно большую часть налогов оставлять в субъекте". Он привел свежий пример: во Владивостоке договоры на использование причальных сооружений заключает портовая служба, которая подчиняется Москве. А ответственность перед людьми несет местная власть.
Олег Кожемяко: Переставлять чужие ноги - это не мой стиль работы

Владимир Климанов приводит другой пример: многие губернаторы часто жалуются на то, что они не регулируют вопрос лесных отношений. "То есть разрешение на порубку леса дает Рослесхоз без согласования с регионами, для которых только увеличивается нагрузка, связанная с необходимостью ремонта дорог от этих лесовозов, ликвидации последствий этих рубок, - пояснил он. - Поэтому субъекты и ропщут, даже муниципалитеты говорят, что сами заинтересованы в выдаче этих порубочных билетов, определении путей движения лесовозов и т.д.".

Или, например, СНиПы к школам или другим объектам инфраструктуры. По словам Климанова, зачастую регионы говорят, что им самим виднее, где нужно создавать заборы вокруг школ, устанавливать пандусы для детей-инвалидов, потому что финансирование этих мероприятий идет из местной казны. А федеральные требования только унифицируют эти требования. "Поэтому вопрос распределения полномочий всегда такой дискуссионный, кто ответственен, когда возникают пожары, какие-то чрезвычайные происшествия, преступления или что-то еще, и тут ответственность чаще всего ложится на губернаторов. А решением проблем все равно занимаются федеральные структуры", - считает эксперт.

Регионы не хотят избавляться от бремени выплат льгот и субсидий врачам и учителям, предоставляемых на жилье. Это может привести к кадровому голоду

В списке минэкономразвития есть и предложение освободить регионы от бремени выплат льгот и субсидий врачам и учителям, предоставляемых на жилье. Логика проста - зарплаты докторам и педагогам выросли, что позволяет им самим обеспечивать себя жильем. Между тем во многих регионах, особенно расположенных на Крайнем Севере, отлично понимают, что в конечном итоге это "послабление" обернется еще большим кадровым голодом. К примеру, в Якутии, где почти всю зиму стоят 40-градусные морозы, до некоторых улусов можно добраться только по зимнику. Думаю, мало желающих найдется даже за хорошие подъемные отправиться туда.

Необходимы ли губернаторам дополнительные полномочия? "Если глава региона в высокодотационном регионе, где на 80 процентов его бюджет формируется за счет федеральных трансфертов, зачем ему вообще давать какую-то самостоятельность в определении направлений расходования средств, - считает Владимир Климанов. - Фактически федеральный центр несет ответственность за то, чтобы полный круг его расходных обязательств был профинансирован, поскольку это требование закона. То есть у региональных властей нет зачастую возможности сделать маневры".

Так что ждут сами регионы от реформы полномочий?

Как вам это?

Тамара Кондрашина, замначальника управления - начальник отдела лекарственного обеспечения Минздрава Хабаровского края:

- Стоило бы пересмотреть финансовые нормативы по лекарственному обеспечению льготников. Для федеральных он равен 826 рублям в месяц. Между тем 800 рублей стоит лишь одна упаковка тест-полосок для больного сахарным диабетом. У региональных льготников та же проблема. Кроме того, часть федеральных льготников обеспечивает лекарствами (если препарат не включен в федеральный перечень) краевой бюджет. Кроме того, нужно исключить дублирование льгот.

Алия Шарапова, глава Верхнетакерменского сельского поселения Мензелинского района Татарстана:

- Субсидию на жилье для сельских работников в любом случае нужно оставлять. Сегодня не так просто привлечь квалифицированного молодого работника на село. Повышение зарплаты не сможет компенсировать затраты на покупку или строительство жилья.

Фото: Марина Волосевич
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Вадим Агеенко, зампредседателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области:

- Я оцениваю предложение перевести ряд стандартов техрегламента о безопасности зданий и сооружений в разряд добровольных как опасное. В бюджете Новосибирской области несколько сотен миллионов рублей предусмотрены в качестве затрат при капремонте домов, и эти расходы, конечно, можно было бы уменьшить, отказавшись от применения каких-то обязательных стандартов. Но, с другой стороны, эта мера защищает наших граждан от некачественного строительства.

Александр Смекалин, председатель правительства Ульяновской области:

- Мы полностью поддерживаем предложение передать на федеральный уровень полномочия по обеспечению лекарствами граждан, страдающих орфанными (редкими) заболеваниями. Ульяновская область уже не раз выходила с такой инициативой, ведь стоимость сохранения жизни одного пациента-орфанника порой может доходить до половины всего регионального бюджета, выделяемого на лекарственное обеспечение.

Можно подумать и о пересмотре части федеральных законов, которые серьезно увеличивают нагрузку на регионы. Например, необходимость обеспечения жильем детей-сирот. Это общегосударственная задача, и нельзя, чтобы сироты в разных регионах получали разные меры господдержки, как сейчас бывает. Это должно быть федеральными полномочиями.

Виктор Марков, депутат городской думы Саратова:

- Трудно сказать, от каких полномочий регионы могли бы отказаться, потому что все и так слишком централизовано. Что касается расширения прав субъектов РФ, на мой взгляд, это прежде всего должно касаться бюджетной сферы, где регионам не хватает самостоятельности, что приводит к различным перекосам.

Например, значительная часть бюджетных средств поступает через федеральные программы. Саратовская область получает финансирование по программе развития агломерации, однако региональные власти не могут потратить эти средства так, как необходимо, исходя из местной специфики. Получается, что регион должен закупить определенное число видеокамер, установить ограждение вдоль дорог, хотя разумней было начать с того, чтобы нанести дорожную разметку. Однако расходы на такую цель не предусмотрены программой. Или, например, на выезде из Саратова сделали пешеходный надземный переход, хотя, исходя из дорожной ситуации, он там не нужен, зато есть насущная потребность в подземном пешеходном переходе на соседнем транспортном кольце. Однако самостоятельно принять решение даже по таким простым вопросам региональные власти сейчас не могут.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Министерство образования и науки Хабаровского края:

- Пункт 50 списка минэкономразвития: установить четкое разграничение полномочий между региональными и муниципальными уровнями власти в части финансового обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольными образовательными учреждениям.

Не совсем понятно, о разграничении каких статей идет речь - нет конкретики!

Органы государственной власти регионов устанавливают нормативы затрат на оказание государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Сейчас за счет субъекта реализуются дошкольные общеобразовательные программы. Сюда же входят расходы на учебные пособия, игрушки. Иные затраты покрываются из бюджетов муниципальных образований. Что тут нужно менять и зачем?

Подготовили Александр Филимоненко, Елена Мационг, Наталья Граф, Нина Рузанова, Олег Платонов, Андрей Куликов, Виталий Ахмеров

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