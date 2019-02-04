В Якутии запустят туристический маршрут на Полюс холода

С марта 2019 года планируется запустить туристический маршрут на Полюс холода - из Якутска в село Томтор Оймяконского улуса.

К маршруту есть большой интерес среди туристов.

- Сейчас осталось более детально обсудить вопрос и установить экономически обоснованный тариф, - рассказал директор авиакомпании "Полярные авиалинии" Семен Винокуров.

При наличии спроса рейс будет выполняться до двух раз в неделю.

- Мы прогнозируем спрос в течение всего года, в первую очередь со стороны иностранных туристов. При открытии прямого сообщения, активность посещения Оймяконского района возрастет, - подчеркнул глава муниципального образования Михаил Захаров.