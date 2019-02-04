В Приморье задержали иностранное судно с краболовами-нелегалами

В Приморском крае сотрудники Пограничного управления ФСБ России в акватории Японского моря задержали рыболовную шхуну "Нишино Мару-68". Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.

Рыболовное судно шло под флагом Японии (порт приписки - Идзумо). Оно было задержано по подозрению в незаконном промысле краба в исключительной экономической зоне РФ.

Сообщается, что на шхуне находилось 7,5 тонны живого краба. Кроме того, в воде было обнаружено и поднято из нее 206 незаконно установленных ловушек. По предварительным оценкам, ущерб, причиненный России в результате незаконной добычи краба, превысил 39 миллионов рублей.

Задержанное судно доставлено в Находку, ведется разбирательство.