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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье задержали иностранное судно с краболовами-нелегалами

Текст: Денис Передельский

В Приморском крае сотрудники Пограничного управления ФСБ России в акватории Японского моря задержали рыболовную шхуну "Нишино Мару-68". Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.

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Рыболовное судно шло под флагом Японии (порт приписки - Идзумо). Оно было задержано по подозрению в незаконном промысле краба в исключительной экономической зоне РФ.

Сообщается, что на шхуне находилось 7,5 тонны живого краба. Кроме того, в воде было обнаружено и поднято из нее 206 незаконно установленных ловушек. По предварительным оценкам, ущерб, причиненный России в результате незаконной добычи краба, превысил 39 миллионов рублей.

Задержанное судно доставлено в Находку, ведется разбирательство.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край РГ-Видео
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