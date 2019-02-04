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04.02.2019 09:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Забайкалье вспыхнула эпидемия гриппа

Текст: Юлия Гарднер

Более 8500 человек в Забайкальском крае обратились в поликлиники с симптомами гриппа и ОРВИ. Свыше 750 из них госпитализированы.

Фото: AP Photo/David Goldman
В Японии зафиксирована рекордная заболеваемость гриппом

- В тяжелом состоянии находятся 16 человек, пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - цитирует ТАСС главу регионального минздрава Сергея Давыдова.

По его словам, эпидемиологический порог в крае превышен на 142 процента. У большинства заболевших выявлен вирус свиного гриппа.

С конца января в школах Читы отменены занятия, в образовательных заведениях 15 районов введен полный или частичный карантин.

В стационаре региональной клинической инфекционной больницы не хватает мест.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Свиной грипп в России
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