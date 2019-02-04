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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мороз и взрывы

Военные надеются очистить реку от оползня в течение двух недель
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
На реке Бурея в Хабаровском крае продолжается уникальная инженерная операция. Военные саперы ликвидируют огромный скальный обвал, который в декабре прошлого года перекрыл доступ воды к Бурейской ГЭС. Перекрытая река грозила по весне затопить близлежащие населенные пункты, железнодорожные и автомобильные коммуникации, а также некоторые сооружения Байкало-Амурской магистрали.

Теперь такой опасности уже нет. В минувшую субботу военные взрывом проделали в оползне первый проход. Река снова начала наполнять водохранилище гидроэлектростанции.

Длина протоки - около 200 метров, ширина - 35, глубина около двух десятков метров. Эта "прореха" в скальном обвале ежесекундно пропускает в сторону ГЭС около 600 кубометров воды.

Для того чтобы в искусственном канале не было затора, военные подрывают лед в верхней части обвала. Параллельно проход в завале расширяют с помощью инженерных боеприпасов. А образующийся вслед за подрывами грунт и скальную породу Бурея уносит в водохранилище.

Саперы трудятся на 30-градусном морозе, при высокой влажности и сильном порывистом ветре

"В настоящее время Бурейская ГЭС вышла на штатный режим работы. Это стало возможным благодаря качественной и оперативной работе специалистов минобороны, которые в кратчайшие сроки пробили протоку в завале скальных пород на реке Бурея", - заявил гендиректор станции Александр Гаркин.

Он добавил, что на следующем этапе военнослужащие планируют протоку углубить и расширить, что позволит вывести ГЭС на зимний режим генерирования электроэнергии.

Вся эта работа не только чрезвычайно тяжела - саперы трудятся на 30-градусном морозе, при высокой влажности и сильном порывистом ветре, - но и очень опасна. Достаточно сказать, что на сегодняшний день инженерные подразделения минобороны использовали для ликвидации оползня более 200 тонн тротила и около 460 комплектов кумулятивных зарядов. К месту операции их доставляют армейские вертолеты.

Фото: depositphotos.com
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В понедельник они переправили на Бурею фронтальный погрузчик и буровую установку на базе автомобиля повышенной проходимости "КамАЗ".

По сообщению ведомства, эта техника будет использована для проделывания более глубоких отверстий в скальной породе.

Позже туда заложат взрывчатку.

Напомним, что привлечь армию к ликвидации последствий стихийного бедствия в Хабаровском крае распорядился президент РФ Владимир Путин. По приказу министра обороны Сергея Шойгу для решения этой задачи был сформирован специальный отряд, в который вошли 520 солдат и офицеров, 43 единицы военной и специальной техники, включая шесть вертолетов и беспилотный аппарат "Орлан-10".

Как ранее сказал замминистра обороны Дмитрий Булгаков, завершить второй этап инженерной операции на Бурее военные планируют к 18 февраля.

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