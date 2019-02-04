Задержанный на Чукотке американец вернулся домой

Задержанный на Чукотке гражданин США смог благополучно завершить свое незапланированное путешествие по России длиной в полгода.

Из Москвы, где он пробыл с конца декабря, пока готовились документы для его отправки на родину, американец прибыл в Вашингтон.

"За день до того, как меня отправили обратно, я получил от посольства США записку о том, что меня встретит мой друг", - цитирует РИА Новости сообщение из личного блога "путешественника".

Иностранец отмечает, что чувствует себя хорошо. На своей странице он уже опубликовал фотографию со встретившим его товарищем, а также снимок лодки, на которой он пресек границу.

Напомним, жителя Аляски, приплывшего на Чукотку на рыбацкой лодке, российские пограничники задержали 3 августа. При себе у мужчины оказалось только водительское удостоверение. Он сообщил, что собирался уплыть в Китай, но его судно вынесло в открытое море. Иностранца поместили в местную больницу, где он прошел курс лечения от ОРВИ.