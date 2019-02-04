Житель Хабаровского края пойдет под суд за попытку продать шкуру тигра

В мировой суд направлено уголовное дело в отношении жителя поселка Мухен Хабаровского края, который пытался продать шкуру амурского тигра. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Осенью прошлого года силовикам поступила информация о том, что 43-летний мужчина пытается продать шкуру и части полосатого хищника. Покупателем выступил один из сотрудников УФСБ. 10 ноября состоялась сделка на 650 тысяч рублей. После этого продавца задержали.

Во время следствия он раскаялся и рассказал, что нашел дериваты в мешках, в тайге, а сам зверя не убивал.

Подозреваемому вменяли обвинение по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа частей особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу РФ).

Однако по заявлению мужчины следователь направил в мировой суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении подсудимому штрафа.