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04.02.2019 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Хабаровского края пойдет под суд за попытку продать шкуру тигра

Текст: Юлия Гарднер

В мировой суд направлено уголовное дело в отношении жителя поселка Мухен Хабаровского края, который пытался продать шкуру амурского тигра. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Жители Хабаровского края нашли у автотрассы мертвого тигра

Осенью прошлого года силовикам поступила информация о том, что 43-летний мужчина пытается продать шкуру и части полосатого хищника. Покупателем выступил один из сотрудников УФСБ. 10 ноября состоялась сделка на 650 тысяч рублей. После этого продавца задержали.

Во время следствия он раскаялся и рассказал, что нашел дериваты в мешках, в тайге, а сам зверя не убивал.

Подозреваемому вменяли обвинение по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа частей особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу РФ).

Однако по заявлению мужчины следователь направил в мировой суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении подсудимому штрафа.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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