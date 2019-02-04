Жители Хабаровского края нашли у автотрассы мертвого тигра

Недалеко от окружной дороги поселка Сита в районе имени Лазо местные жители нашли мертвого тигра. Причина смерти хищника пока неизвестна, но, судя по внешнему состоянию, убит зверь не был. Не замечено и признаков болезни.

Как сообщается на сайте центра "Амурский тигр", после того, как о находке стало известно в охотнадзоре, на место выехали полицейские и сотрудники центра. Тело животного отправили в районный отдел полиции поселка Переяславка, а оттуда собираются передать на экспертизу в Центр диагностики и болезней диких животных в городе Уссурийске.

"Это взрослый самец амурского тигра. Как установили специалисты, проводившие осмотр, он погиб больше недели назад", - заявил начальник отдела сохранения объектов животного мира Комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края Юрий Колпак.

"Делать какие-либо выводы о причине гибели тигра сейчас преждевременно, потому что, как показывает практика, внешний осмотр далеко не всегда помогает установить точную причину смерти. Поэтому до проведения комплексной экспертизы вопрос, какой характер носит смерть тигра - насильственный или естественный - остается открытым", - отметил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Сейчас специалисты пытаются установить обстоятельства случившегося. Если станет известно, что виновниками гибели хищника стали люди, будет возбуждено уголовное дело.