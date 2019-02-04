Сенсацию вызвало в школе N 8 города Орска письмо от королевы Великобритании Елизаветы II, адресованное девятикласснику Ивану Ворожейкину. Мальчик отправил послание в Букингемский дворец и получил ответ.

Собирать автографы юный орчанин начал еще третьеклашкой. Именно тогда ему удалось разжиться первыми экспонатами с подписями местных хоккейных звезд - игроков клуба "Южный Урал". Затем коллекцию мальчика пополнили автографы заезжих спортсменов. По-настоящему звездный час для Ивана пробил, когда росчерк на память ему оставил сам Владислав Третьяк.

Первым и пока единственным представителем российского истеблишмента, оставившим след в коллекции Ивана, стал Владимир Жириновский. По словам подростка, найти его адрес оказалось проще всего. А из лидеров зарубежных государств ответ на письмо орского школьника первой прислала канцлер Германии Ангела Меркель. Затем ее примеру последовали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Словакии Андрей Киска, президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Канады Джастин Трюдо...Всего же в коллекции подростка более 100 автографов известных людей.

- Чтобы знаменитость ответила, достаточно просто вежливого письма. Не следует прямо сообщать, что хотел бы получить автограф - об этом можно упомянуть между строк. Все письма пишу по-английски: у меня приличный школьный уровень, этого вполне хватает, чтобы грамотно составить текст, - делится секретами юный коллекционер.