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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Автограф ее величества

Школьник из Орска получил письмо от английской королевы
Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Сенсацию вызвало в школе N 8 города Орска письмо от королевы Великобритании Елизаветы II, адресованное девятикласснику Ивану Ворожейкину. Мальчик отправил послание в Букингемский дворец и получил ответ.
Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images
Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Собирать автографы юный орчанин начал еще третьеклашкой. Именно тогда ему удалось разжиться первыми экспонатами с подписями местных хоккейных звезд - игроков клуба "Южный Урал". Затем коллекцию мальчика пополнили автографы заезжих спортсменов. По-настоящему звездный час для Ивана пробил, когда росчерк на память ему оставил сам Владислав Третьяк.

Фото: EPA/NEIL HALL
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Первым и пока единственным представителем российского истеблишмента, оставившим след в коллекции Ивана, стал Владимир Жириновский. По словам подростка, найти его адрес оказалось проще всего. А из лидеров зарубежных государств ответ на письмо орского школьника первой прислала канцлер Германии Ангела Меркель. Затем ее примеру последовали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Словакии Андрей Киска, президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Канады Джастин Трюдо...Всего же в коллекции подростка более 100 автографов известных людей.

- Чтобы знаменитость ответила, достаточно просто вежливого письма. Не следует прямо сообщать, что хотел бы получить автограф - об этом можно упомянуть между строк. Все письма пишу по-английски: у меня приличный школьный уровень, этого вполне хватает, чтобы грамотно составить текст, - делится секретами юный коллекционер.

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