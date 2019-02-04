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04.02.2019 09:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названа причина легочной патологии у 26 суворовцев в Ульяновске

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Причиной легочной патологии у, как минимум, 26 воспитанников Ульяновского суворовского училища стал эхинококкоз. Информацию об этом подтвердили в региональном минздраве.

- Подтверждены сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов. Эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего. К обследованию привлечены лучшие специалисты государственных учреждений здравоохранения. Среди обследованных работников училища на настоящий момент диагноз не установлен ни у кого, кистозные изменения на УЗИ выявлены у одного человека, - рассказал глава ведомства Сергей Панченко.

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Эхинококкоз - это паразитарная болезнь, поражение внутренних органов кистами, сформированными из личинок ленточных червей-эхинококков. Как яйца паразитов попали в организм курсантов - пока неизвестно.

Как заверили "РГ" представители учебного заведения, по результатам проведенной межведомственной проверки училища никаких нарушений санитарных норм и организации питания выявлено не было.

Напомним, о массовой легочной патологии суворовцев стало известно в конце января после плановой флюорографии. Сначала заболевание было выявлено у 20 молодых людей. Было назначено внеплановое обследование всех воспитанников и сотрудников училища, в результате которого патологию обнаружили еще у шести человек. Обследования продолжатся до 6 февраля.

Как добавили в региональном минздраве, лечение заболевших проводится амбулаторно.

Продолжается эпидемиологическое расследование на территории училища с участием эпидемиологов, привлеченных Министерством обороны РФ.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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