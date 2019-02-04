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04.02.2019 08:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: ГИБДД по Башкирии Фото: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии

Ранним утром четвертого февраля в Уфимском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека. Об этом в своем официальном блоге сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

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Известно, что на 1449-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск автомобиль Daewoo Gentra наехал на стоявший на обочине грузовик МАЗ, который незадолго до этого выехал из заправки. Вероятно, водитель легкового автомобиля не заметил грузовика из-за сильного снегопада.

В итоге на месте аварии погибли водитель Daewoo и трое его пассажиров: мужчина, женщина и подросток. Выжила только девочка, которой на вид около пяти-шести лет. Ее увезли в больницу.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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