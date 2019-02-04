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04.02.2019 12:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии полицейские сбросили пенсионера с вокзальной скамейки

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Появившиеся в социальных сетях видео, где полицейские сбросили со скамейки пожилого мужчину, стало поводом для начала проверки по факту превышения должностных полномочий сотрудниками башкирской транспортной полиции. Об этом сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

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На видеозаписи четко видно, как двое полицейских подошли к скамейке, где лежал мужчина, и столкнули его на пол. При этом из рук упавшего выскользнула трость.

Оказалось, что видео датируется 2017 годом. Факт имел место на вокзале села Раевка Альшеевского района.

В управлении пообещали дать юридическую оценку действиям полицейских и принять соответствующее процессуальное решение.

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