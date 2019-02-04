О смерти музыканта в воскресенье в шесть утра сообщил в соцсетях его отец. "Кирилла больше нет..." - написал Александр Толмацкий. Позже очевидцы трагедии рассказали, что в день смерти Децл выступал на частной вечеринке одного ижевского бизнесмена.

- Да, в нашем кафе выступал Кирилл. Выложился на все 100 процентов. Настроение у него было отличное. Я пришла в его гримерку, чтобы поблагодарить. Ему было уже плохо. Мы тут же вызвали "скорую". Это стало шоком для всех, - рассказала владелица клуба Аделия Усманова.

Следователи уточнили корреспонденту "Российской газеты": музыканту стало плохо около полуночи.

- Назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы выяснить причину смерти. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Удмуртии.

Силовики предварительную причину смерти пока не называют. Однако концертный директор Кирилла Толмацкого сообщил, что Децл умер от остановки сердца.

Справка "РГ"

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года. Окончил начальную школу в Москве, а затем продолжил обучение в Швейцарии. Пик его славы пришелся на двухтысячные, когда вышел в свет первый альбом "Кто ты?". Он разошелся тиражом более миллиона экземпляров. За пластинку Децл получил премию "Record 2000" в номинации "Дебют года". Позже музыкант отказался от славы, желая создавать настоящий андеграундный рэп. Всего на счету музыканта девять альбомов, за некоторые из них он получил премии MTV Music Awards, Муз-ТВ, "Золотой граммофон" и другие.