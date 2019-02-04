В Мордовии будут выращивать овощи в "умных" теплицах

Новости

Трамп выдвинул Дэвида Бернхардта на пост главы МВД 04.02.2019
Израильские солдаты застрелили бросившего в них взрывчатку палестинца 04.02.2019
IKEA будет сдавать мебель в аренду 04.02.2019
Появилось видео с места гибели восьми человек при пожаре в Москве 04.02.2019
Чижов: Контактная группа по Венесуэле поможет диалогу власти с оппозицией 04.02.2019
Ушел из жизни композитор Вячеслав Овчинников 04.02.2019
В массовом ДТП под Москвой пострадали три человека 04.02.2019
В ивановском цирке обезьяна укусила за лицо двухлетнюю девочку 04.02.2019
В Петербурге главу района уволили из-за трехметровой сосульки 04.02.2019
Названа дата похорон погибших в ДТП с автобусом под Калугой 04.02.2019
Появилось видео падения Моуринью при выполнении вбрасывания в матче КХЛ 04.02.2019
ПФР рассказал, на сколько должны вырасти пенсионные накопления 04.02.2019
В Петербурге 6 февраля простятся с актером Анатолием Артемовым 04.02.2019
Известный тренер Татьяна Тарасова перенесла операцию 04.02.2019
На Украине резко вырос транзит российского газа 04.02.2019
Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до восьми 04.02.2019
В Сарове запустят установку на базе ядерного реактора для лечения рака 04.02.2019
Россия снизила нефтедобычу в рамках ОПЕК+ на 47 тысяч баррелей в сутки 04.02.2019
В Госдуме предложили вариант возврата средств, уплаченных Совету Европы 04.02.2019
На Кубани чиновника заподозрили в покупке для сирот зековских бараков 04.02.2019
В Думе инициировали проверку по поводу дискриминации фармпроизводителей РФ 04.02.2019
В Воронеже закрылась на карантин первая в 2019 году школа 04.02.2019
Многодетным семьям могут предоставить жилищную субсидию 04.02.2019
В Приморье задержали иностранное судно с краболовами-нелегалами 04.02.2019
Умерла сценарист фильма "Ксения, любимая жена Федора" Татьяна Калецкая 04.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
04.02.2019 22:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мордовии будут выращивать овощи в "умных" теплицах

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
В Мордовии будут выращивать овощи в "умных" теплицах. Первая партия томатов, созревших в условиях городской "вертикальной фермы" под светодиодным освещением с применением метода гидропоники успешно прошла испытания.
Фото: Николай Гагарин/РГ
Мордовия планирует стать крупнейшим производителем роз в РФ

Коллектив разработчиков - стартап Центра нанотехнологий и наноматериалов РМ - получил урожай томатов высшего сорта в многоярусной установке "Гринбокс". В лаборатории государственного центра агрохимической службы продукцию проверяли по нескольким параметрам: от внешнего вида, запаха и вкуса до наличия нитратов, пестицидов и токсичных элементов. Свежие овощи от био-стартапа показали отличный результат.

Способ выращивания овощей в ярусных конструкциях методом гидропоники и с искусственным освещением в последние годы стал мировым трендом. Такой метод позволяет получать несколько урожаев в год, вне зависимости от климатической зоны, сезонности, погоды. Кроме того, овощи из таких ферм быстрее доходят до потребителя, сохраняя свежесть: размещаются "вертикальные фермы" в пределах города. Еще одно весомое преимущество: благодаря многоярусной конструкции таким фермам требуется гораздо меньше используемых площадей под организацию производства, чем традиционным теплицам.

Фото: Николай Гагарин/РГ
В Мордовии выставили на открытый аукцион пакет акций АО "Тепличное"

- На ярусных установках гидропонного выращивания собственной разработки мы применяем свое ноу-хау - систему управления светодиодами с различным спектром и интенсивностью свечения, - рассказал руководитель био-стартапа Денис Киселев. - Наработана серьезная экспериментальная база и определены наиболее эффективные режимы освещения и питания различных сельскохозяйственных культур на полном цикле - от "посева" до сбора урожая. Нами опробовано более десяти видов культур - зеленых и плодоносных овощей, а также ягод. Теплицы можно считать "умными" - так как оптимальные алгоритмы выращивания той или иной культуры "зашиваются" в контроллер установки. Наша цель - вывести на рынок эффективные решения "под ключ" для получения сельхозкультур безгрунтовыми методами, спрос на которые с каждым годом растет.

Денис Киселев уверен, что наработки стартапа позволят сократить себестоимость выращивания экологически чистых овощей и зелени в городских условиях, тем самым  создав новый сегмент рынка для малого предпринимательства. Обнадеживающие экономические результаты планируется получить уже в этом году.

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Бизнес Инновации Экономика АПК Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до восьми
Венесуэла пересмотрит свои отношения с европейскими странами
Россияне смогут получать пенсии по старым правилам
Прокуроры изучат техногенную версию гибели дятловцев при наличии зацепок
На Украине резко вырос транзит российского газа