В Мордовии будут выращивать овощи в "умных" теплицах. Первая партия томатов, созревших в условиях городской "вертикальной фермы" под светодиодным освещением с применением метода гидропоники успешно прошла испытания.

Коллектив разработчиков - стартап Центра нанотехнологий и наноматериалов РМ - получил урожай томатов высшего сорта в многоярусной установке "Гринбокс". В лаборатории государственного центра агрохимической службы продукцию проверяли по нескольким параметрам: от внешнего вида, запаха и вкуса до наличия нитратов, пестицидов и токсичных элементов. Свежие овощи от био-стартапа показали отличный результат.

Способ выращивания овощей в ярусных конструкциях методом гидропоники и с искусственным освещением в последние годы стал мировым трендом. Такой метод позволяет получать несколько урожаев в год, вне зависимости от климатической зоны, сезонности, погоды. Кроме того, овощи из таких ферм быстрее доходят до потребителя, сохраняя свежесть: размещаются "вертикальные фермы" в пределах города. Еще одно весомое преимущество: благодаря многоярусной конструкции таким фермам требуется гораздо меньше используемых площадей под организацию производства, чем традиционным теплицам.

- На ярусных установках гидропонного выращивания собственной разработки мы применяем свое ноу-хау - систему управления светодиодами с различным спектром и интенсивностью свечения, - рассказал руководитель био-стартапа Денис Киселев. - Наработана серьезная экспериментальная база и определены наиболее эффективные режимы освещения и питания различных сельскохозяйственных культур на полном цикле - от "посева" до сбора урожая. Нами опробовано более десяти видов культур - зеленых и плодоносных овощей, а также ягод. Теплицы можно считать "умными" - так как оптимальные алгоритмы выращивания той или иной культуры "зашиваются" в контроллер установки. Наша цель - вывести на рынок эффективные решения "под ключ" для получения сельхозкультур безгрунтовыми методами, спрос на которые с каждым годом растет.

Денис Киселев уверен, что наработки стартапа позволят сократить себестоимость выращивания экологически чистых овощей и зелени в городских условиях, тем самым создав новый сегмент рынка для малого предпринимательства. Обнадеживающие экономические результаты планируется получить уже в этом году.