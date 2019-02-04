В Приволжском федеральном округе подвели итоги полуфинала конкурса управленцев "Лидеры России". Из-за большого количества конкурсантов испытания прошли параллельно на двух площадках - в Нижнем Новгороде и Самаре.

По числу прошедших в заочный этап ПФО занял второе место после Центрального федерального округа. После дополнительного тестирования, на время которого участникам даже пришлось сдавать сотовые телефоны, в полуфинал допустили 348 человек, из них победителями стали 34. Больше всего лидеров - семь - дала Нижегородская область, за ней Башкортостан и Самарская область - по шесть.

- Глава государства дал понять: основа кадрового резерва нашей страны - молодые, перспективные, талантливые люди, у которых есть безусловные лидерские качества и управленческие компетенции, - напомнил на открытии полуфинала в Нижнем Новгороде полпред президента в ПФО Игорь Комаров. - Участники первого конкурса "Лидеры России" уже работают на ответственных постах в федеральных, региональных, муниципальных органах власти, в бизнесе.

В полуфинале с участниками проводили в том числе деловые игры и мастер-классы по лидерству, правильной постановке целей. Сами испытания проходили за закрытыми дверями.

- Я участвовал в конкурсе второй год подряд, есть с чем сравнить. Могу сказать, что в этом году более сбалансированные задания, при этом появились узкие сферы, например, авиация, - рассказал "РГ" финалист из Саратова Дмитрий Арзямов. - Иногда можно даже не решить кейс, при этом предложить креативную идею, которая принесет пользы для дела больше, чем эффект от стандартно выполненного задания. Даже сами тексты заданий стимулируют на творчество, заставляют бороться, мыслить, критически оценивать. При этом времени для принятия решения крайне мало. Ты учишься оценивать и брать на себя ответственность, выбираешь стратегию .

В прошлом году Дмитрий вернулся с полуфинала в таком боевом настроении, что заразил своим желанием двигаться вперед и своих коллег по Росреестру. В этом году он вернулся на конкурс уже с целой командой - 23 участника, до полуфинала дошли четверо, но победил только он.

- Чтобы попасть в финал, в этом году недостаточно только пройти испытания. Нужно обязательно организовать соцпроект, - пояснил руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Важно, чтобы победителями становились люди, которые не только стремятся сами достичь каких-то высот, но и готовы сострадать, делиться своими знаниями с другими.

Так что впереди у финалистов новое задание - "Сердце лидера". До мартовского финала в Сочи нужно успеть реализовать полноценный соцпроект в помощь людям. У Дмитрия Арзямова и его коллег, к примеру, целый портфель идей, многие из которых уже живут и приносят пользу. Так, в местном пансионате престарелые обитатели ждут молодых управленцев на шахматы, обещают непременно обыграть. Это ответное приглашение, ведь чиновники уже сводили подопечных госучреждения в музей. Ветераны побывали в картинной галерее впервые. Реализуется в регионе и проект "Владей легко": через соцсети можно сразу получить ответ на вопрос о своем имуществе у специалистов кадастра и Росреестра. Это дополнительная нагрузка на чиновников, но такие проекты они воспринимают, признался Дмитрий, "как счастье, а не как задания".