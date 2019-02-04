В Прикамье для сирот построили дом с трещинами

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности при строительстве жилого дома в городе Нытве Пермского края. Ранее квартиры в аварийном здании были предоставлены воспитанникам детских домов.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, по данным следствия, администрация Нытвенского городского поселения выдала разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в городе Нытва. Позднее выяснилось, что в здании имеется ряд дефектов, а некоторые его конструкции находятся в аварийном состоянии.

- Это невозможно представить, если бы я не видел это своими глазами: в квартирной стене, выходящей в подъезд, трещина и через нее видно, что творится в подъезде, - рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. - На третьем этаже протекает кровля, протекают другие коммуникации - нарушение всех технологий строительства видно даже неспециалистам. Этот дом, которому всего три года, нужно признавать непригодным для проживания, а людей расселять, а ведь в доме 48 квартир! Экспертиза строительных нарушений уже была и ее материалы направлены в СУ СК России по Пермскому краю. Но необходимо помочь тем, что там живет, уже сейчас.

В настоящее время следствием инициировано проведение необходимых работ по минимизации и устранению дефектов, создающих угрозу проживания в доме. В рамках уголовного дела проводится судебная строительно-техническая экспертиза, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям лиц, выдававших разрешение на строительство дома и ввод объекта в эксплуатацию.