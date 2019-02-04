В Прикамье пристав переоделся в газовика ради встречи с должником

Судебному приставу в городе Краснокамск Пермского края пришлось сменить форменное обмундирование на спецодежду работника газовой службы для встречи с неплательщиком алиментов.

Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, на протяжении трех лет житель Краснокамска не предпринимал никаких попыток оказать материальную помощь своему ребенку. В результате этого накопилась задолженность по алиментам в размере 350 тысяч рублей.

В отношении него было возбуждено исполнительное производство о взыскании средств, но должник никогда не открывал входную дверь судебным приставам.

Сотрудникам ФССП удалось выяснить, что по адресу проживания алиментщика будет проводиться плановая проверка газового оборудования. Судебный пристав обратился к газовикам с просьбой оказать содействие и предоставить свою спецодежду.

В день проверки в квартиру должника постучали. На пороге он увидел работников компании "Газпром", которых пригласил пройти на кухню и осмотреть газовое оборудование. Один из "газовиков", предъявив служебное удостоверение сотрудника ФССП, наложил арест на плазменный телевизор, а самого алиментщика принудительно доставил в отдел судебных приставов, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

В настоящее время протокол уже рассмотрен судом, мужчине назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.