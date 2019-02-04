Верховный суд не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче

Судебные споры соседей по дачам - долгие и неприятные. Они же часто оказываются сложными и для судей, которые их рассматривают. Это подтвердила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала решение своих коллег из Башкирии. Дело было, на первый взгляд, банальным - о сносе бани, которую дачник построил слишком близко к забору соседа. В итоге сосед потребовал в суде снести строение, которое мешает ему наслаждаться жизнью на даче.

Такая замена бане на дачном участке, быть может, не вполне комфортна. Зато позволит избежать конфликтов с соседями. Фото: Анатолий Жданов/"Комсомольская правда"

Конфликты по поводу слишком близко стоящих к чужим заборам бань, сараев, беседок и пристроек - одни из самых распространенных "дачных" исков, утверждает судебная статистика. Поэтому разъяснение Верховного суда РФ по нормам закона могут оказаться полезны.

Суть судебного спора, о котором идет речь, такова - гражданин подал иск в районный суд, в котором попросил признать баню соседа - самовольной постройкой и заставить ее снести. Соседи были собственниками своих соток. Но тот, у которого была баня, возвел ее хоть и на своей земле, но слишком близко к участку соседа. К слову, баня была кирпичной высотой в два этажа и площадью в 60 квадратных метров.

Недовольный сосед в своем иске написал, что баня построена без необходимых разрешений и в нарушении градостроительных норм. А еще баня должна стоять на расстоянии одного метра от межи участков, а стоит ближе. Вызывает тревогу соседа и вода, которая во время дождя льется с крыши бани, потому как она "может привести к разрушению почвы и грунта". Вывод истца: все эти нарушения при строительстве бани создают угрозу его жизни и здоровью.

Недовольный сосед в иске написал: баня построена без необходимых разрешений и угрожает его жизни и здоровью

Уфимский районный суд иск рассмотрел и отказался выносить решение о сносе бани. Недовольный гражданин обжаловал это решение в Верховный суд Башкирии. Там с мнением коллег не согласились и приняли свое решение - баню снести. До Верховного суда страны дошел хозяин бани и попросил оставить его баню в покое.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ доводы хозяина "приговоренной" бани внимательно изучила и с ними согласилась. Вот как рассуждала высокая судебная инстанция.

Райсуд, когда отказал дачнику в признании соседской бани незаконным строением, исходил из того, что никаких доказательств, что баня нарушает "законные права и интересы" соседа, он не получил. Баню сосед построил на своем участке, сказал райсуд, а в Градостроительном кодексе (статья 51) написано, что получение разрешения на возведение строения на своем участке - не требуется. Когда апелляция в Верховном суде Башкирии отменяла это решение, она заявила, что при строительстве бани были допущены нарушения. Их выявила повторная строительная экспертиза. Она усмотрела несоответствие помывочного сооружения противопожарным нормам "в части минимального противопожарного расстояния" от бани до соседской беседки. Минимальное расстояние по правилам - 10 метров, а в нашем случае - 9, 7 метра. Неправильно по заключению экспертизы и минимальное расстояние от бани до границы участка истца: должно быть 1 метр, а на деле - 0, 27 метра.

Исходя из этого судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Башкирии сделала вывод, что баня "создает угрозу жизни и здоровью граждан, нарушает права и законные интересы истца". По ее мнению, исправить ситуацию без сноса бани невозможно.

С выводами апелляции согласиться нельзя, сказал Верховный суд РФ и объяснил почему.

Баню человек построил на своем участке. Категория земель этого участка - земли населенных пунктов. Разрешенное ее использование - для индивидуального жилищного строительства.

В Гражданском кодексе (статья 263) сказано, что собственник участка может возводить на нем здания, перестраивать их или сносить и не спрашивать на это разрешение. Но делать этоможно при условии соблюдения строительных норм и правил, а так же требований "о целевом назначении участка".

Высокий суд напомнил, что было постановление пленума Верховного суда (№10) и Высшего арбитражного суда(№22) в апреле 2010 года. Там речь шла о спорах по защите собственности и было сказано, что должны учитывать суды, если хозяин требует устранения нарушений прав, но они не соединены с лишением владения.

В статьях Гражданского кодекса (304-я и 305-я) написано, что иски не связанные с лишением владения, подлежат удовлетворению, если истец докажет, что он - собственник, владеет имуществом по закону, а действия ответчика нарушают его право собственности. В упомянутом постановлении Верховного суда РФ (пункт 46) сказано, что при рассмотрении таких исков суд должен установить факт соблюдения градостроительных норм и правил при строительстве объекта.

Несоблюдение этих норм, даже незначительное, может быть основанием для удовлетворения иска, если право собственности истца нарушается.

Собственник, заявивший такое требование, должен доказывать нарушение его прав на владение и пользование участком со стороны человека, к которому он предъявил требования.

Апелляция решила удовлетворить иск недовольного соседа, так как баня за забором, по его словам, угрожала жизни и здоровью. Верховный суд Башкирии сослался на СНиП 2.07.01-89 в том пункте, где говорится о расстоянии между баней и соседской беседкой. Заключение о нарушении норм исходя из старых СНиПов сделала местная коммерческая фирма.

Верховный суд заметил, что приведенные фирмой нормы либо уже утратили силу, либо являются необязательными.

И подчеркнул: местный суд не установил, как требует 304 статья Гражданского кодекса, созданы ли какие-нибудь существенные препятствия истцу в пользовании своим участком из-за соседской бани.

Вот вывод Верховного суда РФ: "Поскольку снос объекта является крайней мерой, а устранение последствий нарушений должно быть соразмерно самому нарушению и причинению несоразмерных убытков, то незначительное нарушение норм, как единственное основание для сноса, не может бесспорно свидетельствовать о невозможности сохранения постройки".

По мнению ВС, местные суды "не определили, каким иным способом, отличным от сноса строения, возможно восстановление нарушенного права истца".

Нарушение при строительстве, в котором его обвинила апелляция, Верховный суд назвал предположительным.