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В Петербурге главу района уволили из-за трехметровой сосульки 04.02.2019
Названа дата похорон погибших в ДТП с автобусом под Калугой 04.02.2019
Появилось видео падения Моуринью при выполнении вбрасывания в матче КХЛ 04.02.2019
ПФР рассказал, на сколько должны вырасти пенсионные накопления 04.02.2019
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В Сарове запустят установку на базе ядерного реактора для лечения рака 04.02.2019
Россия снизила нефтедобычу в рамках ОПЕК+ на 47 тысяч баррелей в сутки 04.02.2019
В Госдуме предложили вариант возврата средств, уплаченных Совету Европы 04.02.2019
На Кубани чиновника заподозрили в покупке для сирот зековских бараков 04.02.2019
В Думе инициировали проверку по поводу дискриминации фармпроизводителей РФ 04.02.2019
В Воронеже закрылась на карантин первая в 2019 году школа 04.02.2019
Многодетным семьям могут предоставить жилищную субсидию 04.02.2019
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04.02.2019 23:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Прошли пристрелку

Латыпов и Кайшева выступят на Универсиаде
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 24(7782)
Союз биатлонистов России обнародовал состав команды, который выступит на Универсиаде в Красноярске. В заявку войдут по восемь мужчин и женщин.
Знакомство Моуринью с КХЛ прошло с курьезом

Состав мужской сборной России: Эдуард Латыпов, Александр Дедюхин, Алексей Петров, Никита Поршнев, Василий Томшин, Дмитрий Иванов, Алексей Чулев. Восьмое место займет либо Евгений Крюков и Ильназ Мухамедзянов. У женщин список участников Универсиады выглядит так: Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Екатерина Мошкова, Елена Чиркова, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева. Запасными объявлены Татьяна Воронова и Анастасия Морозова.

- Отборочные соревнования в Ижевске, Чайковском и Красноярске прошли в напряженной, конкурентной борьбе, - приводит слова старшего тренера сборной России на Универсиаде Александра Селифонова официальный сайт Союза биатлонистов России. - Но критерии отбора предусматривали допуск части спортсменов по решению тренеров. Борьба за очки шла до последнего.

Спорт Биатлон Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Универсиада-2019 в Красноярске
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