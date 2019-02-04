Союз биатлонистов России обнародовал состав команды, который выступит на Универсиаде в Красноярске. В заявку войдут по восемь мужчин и женщин.

Знакомство Моуринью с КХЛ прошло с курьезом Состав мужской сборной России: Эдуард Латыпов, Александр Дедюхин, Алексей Петров, Никита Поршнев, Василий Томшин, Дмитрий Иванов, Алексей Чулев. Восьмое место займет либо Евгений Крюков и Ильназ Мухамедзянов. У женщин список участников Универсиады выглядит так: Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Екатерина Мошкова, Елена Чиркова, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева. Запасными объявлены Татьяна Воронова и Анастасия Морозова. - Отборочные соревнования в Ижевске, Чайковском и Красноярске прошли в напряженной, конкурентной борьбе, - приводит слова старшего тренера сборной России на Универсиаде Александра Селифонова официальный сайт Союза биатлонистов России. - Но критерии отбора предусматривали допуск части спортсменов по решению тренеров. Борьба за очки шла до последнего.