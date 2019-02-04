Двух чиновников Иркутской области осудили на четыре года за взятку

В Иркутской области мэр Казачинско-Ленского района Александр Абраменко и его бывший заместитель Артем Амосов осуждены за взяточничество при строительстве полигона ТБО. Чиновники признаны виновными по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Суд приговорил их к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщает СКР по Иркутской области, следствием и судом было установлено, что в феврале 2017 года Абраменко и Амосов получили 2,5 миллиона рублей от подрядчика, строившего в районе полигон ТБО по муниципальному контракту. Взамен чиновники необоснованно увеличивали стоимость работ, включая в них непредвиденные расходы на те же 2,5 миллиона рублей. Кроме того, администрация района за подписью Александра Абраменко в нарушение условий контракта заключила с подрядчиком дополнительное соглашение, предусматривающее аванс исполнителю работ. Наконец, несмотря на то, что работы подрядчика в полном объеме выполнены не были, деньги подрядчику заплатили в полном объеме.

Следователи установили, что планируемая сумма взятки составляла 5 миллионов рублей. По договоренности с подрядчиком, деньги предполагалось выплатить в два этапа, но чиновники и взяткодатель были задержаны сотрудниками УФСБ при передаче первого транша.

Мэра и его зама задержали в феврале 2017 года. Артема Амосова поместили под стражу, однако в аресте Александра Абраменко районный суд отказал. Позднее Иркутский областной суд также оставил без удовлетворения апелляционное представление прокуратуры на отказ в домашнем аресте мэра Казачинско-Ленского района.

Материалы уголовного дела составили 11 томов.