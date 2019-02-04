Самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за аномальных морозов

Самолет рейса Москва-Красноярск из-за аномальных морозов не смог сесть в аэропорту назначения и совершил вынужденную посадку в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По сведениям информагентства, техническое обслуживание лайнеров Airbus А-330-300 при температуре ниже 40 градусов запрещено. Между тем утром в районе аэропорта "Красноярск" были зафиксированы морозы в - 43 градуса.

Борт отправится в Красноярск как только температура воздуха поднимется до технически приемлемой.

Кроме того этим утром были задержаны еще нескольких рейсов - в Игарку, Северо-Енисейск, Ванавару. Также задержались несколько прилетающих рейсов.