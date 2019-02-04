В дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ с жалобой обратилась бывшая судья мирового участка в городе Искитим Новосибирской области Екатерина Углечева.

Она посчитала, что решение Квалификационной коллегии судей Новосибирской области, которая отказала ей в рекомендации для продления полномочий мирового судьи, не имеет силы.

Но дело в том, что коллегия по административным делам Новосибирского областного суда также не стала удовлетворять иск Углечевой на отказ получить рекомендации для дальнейшей работы судьей. Кстати, до этого решения, другим судебным постановлением, также был признан законным отказ региональной квалифколлегии претендентке в мировые судьи.

В чем же причина такого дружного отказа продлить ей срок для ношения мантии? Дисциплинарная коллегия Верховного суда выяснила, что Углечеву назначили мировым судьей второго судебного участка Искитимского судебного района на пятилетний срок осенью 2013 года. В прошлом году у нее заканчивался этот срок, и она захотела продлить свои полномочия еще на пять лет. Но местная ККС отказалась дать ей положительную рекомендацию. И были названы причины отказа.

Коллеги приняли такое решение, ссылаясь на то, что показатели ее работы ниже среднеобластных, и указали на конфликт интересов. А еще судьи посчитали нарушением тот факт, что Углечева выносила решения по делам с участием местного муниципального предприятия "Водоканал", где работает ее родственник. Хотя не должна была соглашаться на такой процесс. Есть в деле экс-судьи и другие причины для отказа в получении мантии.