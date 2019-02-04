В Барнауле задержали серийного расхитителя церковных пожертвований

Барнаульская полиция задержала мужчину, которого подозревают в неоднократных хищениях благотворительных пожертвований из городских храмов.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, на счету предполагаемого воришки как минимум два аналогичных преступления.

Известно, что 48-летний подозреваемый ровно половину жизни провел в местах заключения и ранее был судим за кражу церковной утвари и старинных икон, причем унести ему их удавалось даже из монастырей. Теперь же, не изменив привязанности к храмовому имуществу, уроженец города Иваново перешел на кражу денег из ящиков для пожертвований.

В полиции считают, что он вскрыл такие ящики в храме Святого Дмитрия Ростовского и Знаменском женском монастыре краевой столицы. В общей сложности добычей ивановского вора стало 30 тысяч рублей. Его поймали во время попытки очередного разграбления, на этот раз Свято-Никольской церкви. Ранее установить личность подозреваемого удалось благодаря камере наблюдения, которая зафиксировала момент одной из краж.

В Барнауле "гастролер" оказался, можно сказать, случайно. Недавно он отсидел свой очередной срок и решил перебраться на юг, в Краснодарский край. По пути оказался на Алтае, рассчитывая отыскать здесь старинные иконы. Для этого он стал ходить по храмам и монастырям, однако пришлось довольствоваться пожертвованиями прихожан. При этом сам церковный вор утверждает, что является человеком верующим.

Сейчас в полиции проверяют его возможную причастность к схожим преступлениям в других регионах. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.