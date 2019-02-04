В Бердске прошел "День книги" с участием известных писателей

В минувшее воскресенье город-спутник Новосибирска - Бердск - на один день стал литературной столицей России. Мороз за минус тридцать градусов любителей книжных новинок не испугал: на двух этажах дворца культуры "Родина" царила теплая атмосфера - словно у камина, обсуждая понравившуюся книгу, уютно расположились друзья.

Свои новинки на фестивале "День книги" представили ведущие отечественные издательства и известные российские писатели - Алексей Варламов (Москва), Василий Авченко (Владивосток), Елена Усачева (Москва), Виталий Сероклинов и Константин Голодяев (Новосибирск).

- Я уверен, что небольшие города нуждаются в таких фестивалях не меньше крупных. Людям не хватает хороших, умных книг. Читателям очень важно, что современные писатели с удовольствием едут к ним. Такие фестивали должны становиться настоящим праздником литературы в небольших городах, - считает куратор и программный директор фестиваля "День книги" Михаил Фаустов.

В планах - проводить такие фестивали в других городах с населением не более 300 тысяч человек

Если говорить о Бердске, то этот город старше Новосибирска на 177 лет и расположен в живописном месте, среди соснового леса, на берегу реки Бердь и Новосибирского водохранилища (жаль, трескучие морозы не позволили гостям оценить природный потенциал города!). И, по мнению организаторов "Дня книги", литературный фестиваль может стать еще одной точкой притяжения туристов и гостей города.

- В Бердске все удачно сложилось. Идею поддержала городская администрация, подхватили библиотекари, издатели. Вы сами посмотрите: сегодня здесь представлены тридцать издательств, на фестивале в Новосибирске "Новая книга" обычно бывает не более ста. Мы не забываем про местных писателей, краеведов. К ним сейчас - повышенный интерес, - говорит Михаил Фаустов.

Большой интерес аудитории вызвала дискуссия известного писателя из Владивостока Василия Авченко, который посвятил свои книги Сибири и Дальнему Востоку, и новосибирского краеведа Константина Голодяева. Еще два ярких гостя фестиваля - писатели Алексей Варламов и Павел Басинский. Алексей Николаевич известен как автор нескольких романов, книг серии ЖЗЛ. Павел Валерьевич - журналист "Российской газеты", писатель и победитель национальной литературной премии "Большая книга", исследователь творчества и биографии Льва Толстого, а его недавняя книга "Посмотрите на меня" получила восторженные отзывы критиков. В этом году Павел Басинский стал также автором текста "Тотального диктанта".

- Моя мама преподает русский язык и литературу в школе. И как раз сейчас читает произведения Алексея Варламова и Павла Басинского. Я даже не поверила, что они приедут в наш город! Получила огромное удовольствие от встречи с Басинским, - поделилась с "РГ" ученица седьмого класса бердского лицея N 6 Мария Таганова.

В планах организаторов "Дня книги" - проводить однодневные фестивали во многих российских городах, чье население не превышает 300 тысяч человек.