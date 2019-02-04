В Бердске прошел "День книги" с участием известных писателей

Новости

В ивановском цирке обезьяна укусила за лицо двухлетнюю девочку 20:28
В Петербурге главу района уволили из-за трехметровой сосульки 20:22
Названа дата похорон погибших в ДТП с автобусом под Калугой 20:20
Появилось видео падения Моуринью при выполнении вбрасывания в матче КХЛ 20:04
ПФР рассказал, на сколько должны вырасти пенсионные накопления 20:02
В Петербурге 6 февраля простятся с актером Анатолием Артемовым 19:55
Известный тренер Татьяна Тарасова перенесла операцию 19:54
На Украине резко вырос транзит российского газа 19:51
Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до восьми 19:46
В Сарове запустят установку на базе ядерного реактора для лечения рака 19:30
Россия снизила нефтедобычу в рамках ОПЕК+ на 47 тысяч баррелей в сутки 19:23
В Госдуме предложили вариант возврата средств, уплаченных Совету Европы 19:12
На Кубани чиновника заподозрили в покупке для сирот зековских бараков 18:58
В Думе инициировали проверку по поводу дискриминации фармпроизводителей РФ 18:55
В Воронеже закрылась на карантин первая в 2019 году школа 18:45
Многодетным семьям могут предоставить жилищную субсидию 18:42
В Приморье задержали иностранное судно с краболовами-нелегалами 18:37
Умерла сценарист фильма "Ксения, любимая жена Федора" Татьяна Калецкая 18:30
В морском порту Петербурга человека насмерть задавило трубами 18:27
Депутаты Госдумы могут обсудить ДРСМД на сессии ПА ОБСЕ 18:13
Названы самые угоняемые автомобили России 18:09
В Анапе мужчина из-за громкой музыки застрелил двух соседей 18:08
Цена на сало на Украине выросла в пять раз за пять лет 17:51
Под Калининградом в районной больнице закрыли родильное отделение 17:36
Счетная палата нашла неэффективно используемые федеральные земли 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
04.02.2019 20:24
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Праздник литературы

В Бердске прошел "День книги" с участием известных писателей
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
В минувшее воскресенье город-спутник Новосибирска - Бердск - на один день стал литературной столицей России. Мороз за минус тридцать градусов любителей книжных новинок не испугал: на двух этажах дворца культуры "Родина" царила теплая атмосфера - словно у камина, обсуждая понравившуюся книгу, уютно расположились друзья.

Свои новинки на фестивале "День книги" представили ведущие отечественные издательства и известные российские писатели - Алексей Варламов (Москва), Василий Авченко (Владивосток), Елена Усачева (Москва), Виталий Сероклинов и Константин Голодяев (Новосибирск).

- Я уверен, что небольшие города нуждаются в таких фестивалях не меньше крупных. Людям не хватает хороших, умных книг. Читателям очень важно, что современные писатели с удовольствием едут к ним. Такие фестивали должны становиться настоящим праздником литературы в небольших городах, - считает куратор и программный директор фестиваля "День книги" Михаил Фаустов.

В планах - проводить такие фестивали в других городах с населением не более 300 тысяч человек

Если говорить о Бердске, то этот город старше Новосибирска на 177 лет и расположен в живописном месте, среди соснового леса, на берегу реки Бердь и Новосибирского водохранилища (жаль, трескучие морозы не позволили гостям оценить природный потенциал города!). И, по мнению организаторов "Дня книги", литературный фестиваль может стать еще одной точкой притяжения туристов и гостей города.

- В Бердске все удачно сложилось. Идею поддержала городская администрация, подхватили библиотекари, издатели. Вы сами посмотрите: сегодня здесь представлены тридцать издательств, на фестивале в Новосибирске "Новая книга" обычно бывает не более ста. Мы не забываем про местных писателей, краеведов. К ним сейчас - повышенный интерес, - говорит Михаил Фаустов.

Павел Басинский: Первым "блогером" был Федор Достоевский

Большой интерес аудитории вызвала дискуссия известного писателя из Владивостока Василия Авченко, который посвятил свои книги Сибири и Дальнему Востоку, и новосибирского краеведа Константина Голодяева. Еще два ярких гостя фестиваля - писатели Алексей Варламов и Павел Басинский. Алексей Николаевич известен как автор нескольких романов, книг серии ЖЗЛ. Павел Валерьевич - журналист "Российской газеты", писатель и победитель национальной литературной премии "Большая книга", исследователь творчества и биографии Льва Толстого, а его недавняя книга "Посмотрите на меня" получила восторженные отзывы критиков. В этом году Павел Басинский стал также автором текста "Тотального диктанта".

- Моя мама преподает русский язык и литературу в школе. И как раз сейчас читает произведения Алексея Варламова и Павла Басинского. Я даже не поверила, что они приедут в наш город! Получила огромное удовольствие от встречи с Басинским, - поделилась с "РГ" ученица седьмого класса бердского лицея N 6 Мария Таганова.

В планах организаторов "Дня книги" - проводить однодневные фестивали во многих российских городах, чье население не превышает 300 тысяч человек.

Культура Литература Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до восьми
Венесуэла пересмотрит свои отношения с европейскими странами
Россияне смогут получать пенсии по старым правилам
Прокуроры изучат техногенную версию гибели дятловцев при наличии зацепок
На Украине резко вырос транзит российского газа