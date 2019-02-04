Новости

IKEA будет сдавать мебель в аренду 22:24
Появилось видео с места гибели восьми человек при пожаре в Москве 22:06
Чижов: Контактная группа по Венесуэле поможет диалогу власти с оппозицией 21:44
Ушел из жизни композитор Вячеслав Овчинников 21:37
В массовом ДТП под Москвой пострадали три человека 21:30
В ивановском цирке обезьяна укусила за лицо двухлетнюю девочку 20:28
В Петербурге главу района уволили из-за трехметровой сосульки 20:22
Названа дата похорон погибших в ДТП с автобусом под Калугой 20:20
Появилось видео падения Моуринью при выполнении вбрасывания в матче КХЛ 20:04
ПФР рассказал, на сколько должны вырасти пенсионные накопления 20:02
В Петербурге 6 февраля простятся с актером Анатолием Артемовым 19:55
Известный тренер Татьяна Тарасова перенесла операцию 19:54
На Украине резко вырос транзит российского газа 19:51
Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до восьми 19:46
В Сарове запустят установку на базе ядерного реактора для лечения рака 19:30
Россия снизила нефтедобычу в рамках ОПЕК+ на 47 тысяч баррелей в сутки 19:23
В Госдуме предложили вариант возврата средств, уплаченных Совету Европы 19:12
На Кубани чиновника заподозрили в покупке для сирот зековских бараков 18:58
В Думе инициировали проверку по поводу дискриминации фармпроизводителей РФ 18:55
В Воронеже закрылась на карантин первая в 2019 году школа 18:45
Многодетным семьям могут предоставить жилищную субсидию 18:42
В Приморье задержали иностранное судно с краболовами-нелегалами 18:37
Умерла сценарист фильма "Ксения, любимая жена Федора" Татьяна Калецкая 18:30
В морском порту Петербурга человека насмерть задавило трубами 18:27
Депутаты Госдумы могут обсудить ДРСМД на сессии ПА ОБСЕ 18:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
04.02.2019 21:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За парту - после смены

В России растет спрос на вечерние школы для взрослых
Текст: Надежда Столярчук (Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
В Красноярске резко возросло число тех, кто решил через много лет снова сесть за парту и получить-таки аттестат о полном среднем образовании. Для взрослых учеников открыты 10-11-е классы сразу в трех школах, куда теперь они приходят на уроки наравне с детьми.
1950 год. Люберцы. Юрий Гагарин осваивает ремесло литейщика. Вечерняя школа рабочей молодежи стала образовательным стартом и для первого космонавта планеты. Фото: Фотохроника ТАСС 1950 год. Люберцы. Юрий Гагарин осваивает ремесло литейщика. Вечерняя школа рабочей молодежи стала образовательным стартом и для первого космонавта планеты. Фото: Фотохроника ТАСС
1950 год. Люберцы. Юрий Гагарин осваивает ремесло литейщика. Вечерняя школа рабочей молодежи стала образовательным стартом и для первого космонавта планеты. Фото: Фотохроника ТАСС

Конечно, занимаются отдельно от обычных учеников. Уроки проходят вечером - с 17 до 21 часа, а часть тем изучается самостоятельно. Например, если у "обычных" старшеклассников в неделю по 36 уроков, то у взрослых - только 25. А в остальном - все как всегда. "Большие" точно так же отвечают у доски, получают оценки в дневники, выполняют домашнее задание. А за прогул контрольной вполне могут схлопотать "двойку".

- Средний возраст учеников вечерних классов - 30 лет, - рассказывает директор школы N 47 Татьяна Яценко. - Однако нередко приходят и 40-50-летние. Причины получить образование у всех разные. Одни решили заняться самообразованием и учатся для себя, для других аттестат о полном общем образовании - обязательное условие карьерного роста. Они мотивированные и ответственные.

Фото: iStock
Школьники создали мобильный "помощник" для учебы

Один из таких "мотивированных" - Андрей Решетников.

- Девятый класс я закончил 35 лет назад и, разумеется, все уже перезабыл из школьной программы, - рассказывает он. - И вот - снова за парту. Конечно, тяжело учиться, приходится заново все проходить. Вместе с сыном, кстати. Ему на работе условие поставили: мечтаешь о карьере - закончи 11 классов. Он и пошел, а я следом. Интересно же!

Как отмечают педагоги, проблем с дисциплиной в таких классах практически не бывает. Но случаются и курьезы. Например, недавно пришлось вызывать в школу родителей взрослой ученицы. Женщина, до этого занимавшаяся на "отлично", стала пропускать уроки. Выяснилось, что у нее маленький ребенок, которого не с кем оставить вечером. Вот и пришлось классному руководителю вызывать "на ковер" бабушку и дедушку: убеждать их помочь с внуком, чтобы дочь смогла получить аттестат.

Поступить в вечерний класс может любой желающий, нужны лишь паспорт и аттестат об основном общем образовании (9 классов). Занятия бесплатные. А в новом учебном году великовозрастных учеников примет еще одна городская школа.

Комментарий

Ирина Абанкина, директор Института развития образования НИУ ВШЭ:

- Вечернее (очно-заочное) образование действительно перешло к нам по "наследству" от СССР. Но если в советское время школ рабочей молодежи было много, то в современной России последние тридцать лет их число постоянно сокращалось. Причина? Не было спроса. Школам было невыгодно работать с одним-двумя учениками по такой программе.

Все изменилось, когда все больше ребят после девятого класса стали уходить в колледжи и техникумы. Они получают среднее профессиональное образование, не сдавая ЕГЭ, и сразу идут работать. Однако уже через 5-7 лет, получив опыт, достигают карьерного "потолка". В 25 лет специалист мог бы стать инженером, технологом, и работодатель готов отправить его на повышение. Но - нет высшего образования.

Фото: Александр Корольков
Университеты предлагают взрослым бесплатные курсы переобучения

Выход один - поступить в вуз. Но вузы такого абитуриента могут взять только по результатам ЕГЭ. Как правило, требуются русский язык и математика (обязательные для получения аттестата), и два - по выбору. Что делать? Подготовиться самому и сдать ЕГЭ на высокий балл закончившим школу несколько лет назад - очень непросто. Репетиторы могут помочь, но берут недешево.

Поэтому растет спрос на бесплатные вечерние школы для взрослых. По всей стране. В Москве ко мне не раз уже обращались за консультацией именно с такой проблемой. Причем многие в свое время начинали учиться в вузах, но бросали на втором-третьем курсе и уходили работать. Потом поняли: без диплома дальше двигаться нельзя. И если раньше было такое понятие, как незаконченное высшее (то есть можно было восстановиться), то теперь этого нет. Вузы поголовно говорят таким ребятам: "Хочешь диплом? Поступай снова на первый курс". А это значит - снова сдавай ЕГЭ. Его результаты действуют только четыре года.

Вот и получается, что самый бюджетный вариант подготовиться к ЕГЭ без отрыва от работы - вечерняя школа. Когда есть спрос, школе это тоже становится выгодно - за таких учеников она получает бюджетное финансирование.

Есть и еще один нюанс. Зачастую именно работодатель подталкивает сотрудника к вечерней школе. С 2020-2021 годов все предприятия должны полностью перейти на новые профстандарты. А в них, по сравнению со старыми профессионально-квалификационными справочниками, требования и к образованию, и компетенциям работников выросли очень сильно. И если трудовая инспекция обнаружит, что на ответственной позиции, к примеру, инженера, работает человек без нужного образования, предприятию может грозить серьезный штраф.

Подготовила Ксения Колесникова

Общество Образование Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до восьми
Венесуэла пересмотрит свои отношения с европейскими странами
Россияне смогут получать пенсии по старым правилам
Прокуроры изучат техногенную версию гибели дятловцев при наличии зацепок
На Украине резко вырос транзит российского газа