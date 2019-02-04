В Красноярске резко возросло число тех, кто решил через много лет снова сесть за парту и получить-таки аттестат о полном среднем образовании. Для взрослых учеников открыты 10-11-е классы сразу в трех школах, куда теперь они приходят на уроки наравне с детьми.

Конечно, занимаются отдельно от обычных учеников. Уроки проходят вечером - с 17 до 21 часа, а часть тем изучается самостоятельно. Например, если у "обычных" старшеклассников в неделю по 36 уроков, то у взрослых - только 25. А в остальном - все как всегда. "Большие" точно так же отвечают у доски, получают оценки в дневники, выполняют домашнее задание. А за прогул контрольной вполне могут схлопотать "двойку".

- Средний возраст учеников вечерних классов - 30 лет, - рассказывает директор школы N 47 Татьяна Яценко. - Однако нередко приходят и 40-50-летние. Причины получить образование у всех разные. Одни решили заняться самообразованием и учатся для себя, для других аттестат о полном общем образовании - обязательное условие карьерного роста. Они мотивированные и ответственные.

Один из таких "мотивированных" - Андрей Решетников.

- Девятый класс я закончил 35 лет назад и, разумеется, все уже перезабыл из школьной программы, - рассказывает он. - И вот - снова за парту. Конечно, тяжело учиться, приходится заново все проходить. Вместе с сыном, кстати. Ему на работе условие поставили: мечтаешь о карьере - закончи 11 классов. Он и пошел, а я следом. Интересно же!

Как отмечают педагоги, проблем с дисциплиной в таких классах практически не бывает. Но случаются и курьезы. Например, недавно пришлось вызывать в школу родителей взрослой ученицы. Женщина, до этого занимавшаяся на "отлично", стала пропускать уроки. Выяснилось, что у нее маленький ребенок, которого не с кем оставить вечером. Вот и пришлось классному руководителю вызывать "на ковер" бабушку и дедушку: убеждать их помочь с внуком, чтобы дочь смогла получить аттестат.

Поступить в вечерний класс может любой желающий, нужны лишь паспорт и аттестат об основном общем образовании (9 классов). Занятия бесплатные. А в новом учебном году великовозрастных учеников примет еще одна городская школа.

Комментарий

Ирина Абанкина, директор Института развития образования НИУ ВШЭ:

- Вечернее (очно-заочное) образование действительно перешло к нам по "наследству" от СССР. Но если в советское время школ рабочей молодежи было много, то в современной России последние тридцать лет их число постоянно сокращалось. Причина? Не было спроса. Школам было невыгодно работать с одним-двумя учениками по такой программе.

Все изменилось, когда все больше ребят после девятого класса стали уходить в колледжи и техникумы. Они получают среднее профессиональное образование, не сдавая ЕГЭ, и сразу идут работать. Однако уже через 5-7 лет, получив опыт, достигают карьерного "потолка". В 25 лет специалист мог бы стать инженером, технологом, и работодатель готов отправить его на повышение. Но - нет высшего образования.

Выход один - поступить в вуз. Но вузы такого абитуриента могут взять только по результатам ЕГЭ. Как правило, требуются русский язык и математика (обязательные для получения аттестата), и два - по выбору. Что делать? Подготовиться самому и сдать ЕГЭ на высокий балл закончившим школу несколько лет назад - очень непросто. Репетиторы могут помочь, но берут недешево.

Поэтому растет спрос на бесплатные вечерние школы для взрослых. По всей стране. В Москве ко мне не раз уже обращались за консультацией именно с такой проблемой. Причем многие в свое время начинали учиться в вузах, но бросали на втором-третьем курсе и уходили работать. Потом поняли: без диплома дальше двигаться нельзя. И если раньше было такое понятие, как незаконченное высшее (то есть можно было восстановиться), то теперь этого нет. Вузы поголовно говорят таким ребятам: "Хочешь диплом? Поступай снова на первый курс". А это значит - снова сдавай ЕГЭ. Его результаты действуют только четыре года.

Вот и получается, что самый бюджетный вариант подготовиться к ЕГЭ без отрыва от работы - вечерняя школа. Когда есть спрос, школе это тоже становится выгодно - за таких учеников она получает бюджетное финансирование.

Есть и еще один нюанс. Зачастую именно работодатель подталкивает сотрудника к вечерней школе. С 2020-2021 годов все предприятия должны полностью перейти на новые профстандарты. А в них, по сравнению со старыми профессионально-квалификационными справочниками, требования и к образованию, и компетенциям работников выросли очень сильно. И если трудовая инспекция обнаружит, что на ответственной позиции, к примеру, инженера, работает человек без нужного образования, предприятию может грозить серьезный штраф.

Подготовила Ксения Колесникова