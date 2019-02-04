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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе годовалая девочка получила тяжелую травму из-за медсестры

Текст: Юлия Потапова

Судебный штраф в размере 25 тысяч рублей заплатит медицинская сестра, по недосмотру которой годовалая девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

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По версии следствия, в конце июня 2018 года медсестра одного из специализированных медучреждений Новокузнецка положила ребенка, находившегося в этом учреждении по состоянию здоровья, на пеленальный стол. Когда женщина отвернулась, чтобы взять детские вещи, девочка упала со стола и ударилась головой. Врачи больницы, куда доставили потерпевшую, диагностировали у нее перелом костей черепа.

Материалы по инциденту были переданы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по части первой статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Собранные доказательства суд признал достаточными вынесения штрафа 52-летней медсестре.

Со следствием подозреваемая сотрудничала, в содеянном раскаялась, извинилась перед родителями девочки и оплатила ее лечение.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Халатность врачей
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