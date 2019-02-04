В Сибири разработали препарат для лечения глиомы

Сибирские ученые завершили доклинические испытания противоопухолевого препарата на основе вируса осповакцины. Наиболее эффективно он действует на рак молочной железы и рак мозга - глиому.

Препарат был создан учеными из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" на основе вируса обычной осповакцины для прививок.

- Вместо двух жизненно важных генов вируса мы вставили гены, которые продуцируют интересующие нас белки, а именно: иммуностимулирующий белок и белок-убийцу, который уничтожает раковую клетку, - рассказал официальному изданию СО РАН "Наука в Сибири" заместитель директора Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Владимир Рихтер.

Эксперименты проводились на выращенных в виварии животных с привитыми человеческими опухолями. Препарат успешно с ними справлялся. Ученые отмечают, что в случаях с глиомой - одним из самых агрессивных и сложных видов рака - наблюдалось даже полное излечение животных. Препарат живет и размножается в опухоли, пока полностью ее не уничтожит, не распространяясь на другие органы и ткани организма.

В настоящее время ученые готовятся к первой стадии клинических испытаний, которые должны пройти летом этого года. Препарат будет вводиться пациентам, которым не помогли все официально зарегистрированные методы лечения.