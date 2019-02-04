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04.02.2019 14:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сибири разработали препарат для лечения глиомы

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сибирские ученые завершили доклинические испытания противоопухолевого препарата на основе вируса осповакцины. Наиболее эффективно он действует на рак молочной железы и рак мозга - глиому.

Фото: iStock
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Препарат был создан учеными из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" на основе вируса обычной осповакцины для прививок.

- Вместо двух жизненно важных генов вируса мы вставили гены, которые продуцируют интересующие нас белки, а именно: иммуностимулирующий белок и белок-убийцу, который уничтожает раковую клетку, - рассказал официальному изданию СО РАН "Наука в Сибири" заместитель директора Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Владимир Рихтер.

Эксперименты проводились на выращенных в виварии животных с привитыми человеческими опухолями. Препарат успешно с ними справлялся. Ученые отмечают, что в случаях с глиомой - одним из самых агрессивных и сложных видов рака - наблюдалось даже полное излечение животных. Препарат живет и размножается в опухоли, пока полностью ее не уничтожит, не распространяясь на другие органы и ткани организма.

В настоящее время ученые готовятся к первой стадии клинических испытаний, которые должны пройти летом этого года. Препарат будет вводиться пациентам, которым не помогли все официально зарегистрированные методы лечения.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Онкология: как победить рак
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