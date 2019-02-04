"Зенит-Казань" выиграл 17 матчей подряд в чемпионате Суперлиги

В матче лидеров мужской Суперлиги действующий чемпион "Зенит-Казань" на выезде уверенно разобрался с кемеровским "Кузбассом" - 3:0 (25:23, 25:17, 25:11). Команда наставника олимпийских чемпионов-2012 Владимира Алекно одержала 17-ю подряд победу со старта турнира.

У гостей по 16 очков набрали диагональный нападающий Максим Михайлов и французский доигровщик Эрвин Нгапет. А вот у "Кузбасса", руководимого финном Туомасом Саммелвуо, ведущие волейболисты этих амплуа Виктор Полетаев и Антон Карпухов на площадку так и не вышли. Причины никто не объяснил.

- Один из немногих матчей за последние годы, когда "Кузбасс" нас не особо заставил напрягаться, - признался Владимир Алекно. - Обычно встречи с кемеровчанами всегда тяжелые. Думаю, сейчас они какие-то внутренние задачи выполняли с ротацией состава. Меня больше интересовала моя команда. То, что нужно нам, мы сделали.

Все хуже и хуже дела у прошлогоднего бронзового призера столичного "Динамо". "Бело-голубые" по ходу нынешнего сезона отправили в отставку главного тренера Бориса Колчина, расторгли контракт со связующим Сергеем Гранкиным, затем обескровили новокуйбышевскую "Нову", пригласив оттуда наставника Константина Брянского и трех ведущих игроков, но и это не дает эффекта. В прошедшем туре "бело-голубые" на своей площадке без вариантов уступили питерскому "Зениту" - 0:3 (17:25, 20:25, 23:25). Дебют за "Динамо" польского связующего Гжегоша Паяка не впечатлил.

Продолжается падение столичного "Динамо", команда рискует оказаться за бортом плей-офф

Москвичи сейчас на седьмом месте, а в плей-офф выйдут восемь команд. Расстояние до зоны плей-аут - две победы. Играть еще девять туров, и не исключено, что один из трех наших участников Лиги чемпионов может оказаться в соревновании за 9-14-е места.

На вершине турнирной таблицы позиции казанцев непоколебимы. На три победы отстает "Кузбасс", на четыре - "Белогорье", питерский "Зенит" и новоуренгойский "Факел". Замыкает шестерку сильнейших новосибирский "Локомотив".