В Дагестане полицейский погиб в ДТП на трассе "Кавказ"

Смертельное ДТП произошло сегодня утром на 845 километре трассы "Кавказ" между Дербентом и Махачкалой. Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и вылетел в кювет. По данным "Интерфакса", за рулем находился действующий сотрудник полиции, он погиб на месте.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают причину аварии. Не исключено, что ДТП случилось из-за превышения скорости на скользкой трассе.

По данным синоптиков, сегодня ночью в районе трагедии температура воздуха колеблется около нуля, что может провоцировать наледи на асфальте.