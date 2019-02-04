В Ингушетии археологи обнаружили древнюю ирригационную систему

На Гамурзиевском городище в Ингушетии найдены следы системы искусственного орошения первого тысячелетия до новой эры. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора Института археологии Кавказа Бияслана Атабиева.

Раскопано несколько десятков гектаров. По результатам находок можно судить, что предки современных ингушей охватывали поливом максимум территории. Средством подвода влаги служил оборонительный ров. По этому каналу вода, которая текла из естественного источника в нескольких километрах от поселения, подходила к городищу и наполняла глиняные цистерны. Необходимый для жизни ресурс был доступен каждому жителю.

Природные условия в ту эпоху мало отличались от нынешних. И для эффективного земледелия воды не хватало. Поэтому проблему решали с помощью мелиорации.

Жизнь на Гамурзиевском городище прекратилась после нашествия орд Тамерлана. Археологи обнаружили множество захоронений: многие местные обитатели были убиты и погребены в своих "домах".